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Honda SH Mode 125 2027: nuovo look e strumentazione TFT con RoadSync

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Honda SH Mode 125 2027: nuovo look e strumentazione TFT con RoadSync
23 settembre 2026 | 10.43
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Honda aggiorna SH Mode 125 per il model year 2027 intervenendo soprattutto su design e tecnologia. Lo scooter cittadino conserva la propria impostazione tecnica, ma guadagna un frontale ridisegnato, nuova strumentazione digitale e quattro colorazioni riviste. Dal suo ingresso nella famiglia SH nel 2014, il modello ha superato i 152.000 esemplari venduti in Europa.

La principale novità estetica riguarda lo scudo anteriore, ora caratterizzato da linee più tese che circondano il faro a LED. Honda ha modificato anche il paracalore del silenziatore, mentre la gamma cromatica comprende Pearl Nostalgic Green e Vanilla White, entrambe nuove, oltre alle aggiornate Candy Luster Red e Mat Galaxy Black Metallic.

Honda SH Mode 125 2027: arriva il TFT da 4,2 pollici

Il cambiamento più importante si trova però davanti al pilota. La precedente strumentazione analogica lascia spazio a un nuovo display TFT a colori da 4,2 pollici, dotato di connettività Honda RoadSync. Una soluzione che aggiorna l'interfaccia dello scooter e permette di sfruttare le funzioni connesse attraverso lo smartphone. Anche la presa di ricarica passa dal precedente standard USB-A al più moderno USB-C.

Nessuna rivoluzione, invece, sotto la carrozzeria. Rimane il telaio eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) abbinato al monocilindrico eSP+ di 125 cc. Il motore sviluppa 11,8 CV a 8.500 giri/min e una coppia massima di 12 Nm a 5.000 giri/min.

Confermato anche il sistema Start&Stop, pensato per ridurre i consumi soprattutto nell'impiego urbano. Honda dichiara una percorrenza di 50 km con un litro, dato che continua a rappresentare uno dei punti di forza dello SH Mode 125 insieme alla semplicità di utilizzo e alle dimensioni adatte alla città.

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honda sh mode 125 2027 sh mode 2027 honda sh
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