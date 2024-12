Nuova Hyundai Ioniq 5 N debutta negli eSports in occasione del torneo che si è svolto ad Amsterdam il 7 e l’8 dicembre 2024.

Nelle Gran Turismo (GT) World Series 2024 World Finals, una fiammante Hyundai Ioniq 5 N è stata messa a disposizione dei giocatori nella sessione Qualifying Time Trial della Nations Cup World Final del GT World Series.

Il campionato mondiale del noto simulatore di guida, Gran Turismo 7, giunto alla sua quinta edizione, offre la possibilità ai videogiocatori, di sperimentare le elevate prestazioni del crossover coreano della famiglia N.

Hyundai Ioniq 5, prestazioni, motore e autonomia

Una sistema di trazione integrale e una coppia di motori elettrici in grado di sprigionare, in modalità N Grin Boost, una potenza complessiva di 650 cavalli (478 kW), per una coppia massima di 770 Nm. La batteria della Hyundai Ioniq 5 N ha una capacità di 84 kWh.

Il crossover elettrico coreano è in grado di raggiungere una velocità massima di 260 km/h per uno 0 - 00 km/h in soli 3,5 secondi.

La sua autonomia è di 448 km nel ciclo WLTP, per passare dal 10% all’80% della capacità massima del pacco batteria. In presenza di una colonnina di ricarica ultrafast da 350 kW, occorrono circa 18 minuti.

Joon Park, Vicepresidente del N Brand Management Group, ha dichiarato: "Siamo entusiasti che Hyundai N e Ioniq 5 N siano presenti nella Gran Turismo World Series insieme a Polyphony Digital, lo sviluppatore di Gran Turismo. Ioniq 5 N è un ottimo punto di partenza per la collaborazione tra le due aziende, e svilupperemo diversi modelli Hyundai N in Gran Turismo 7, affinché sempre più persone possano sperimentare le alte prestazioni del Brand anche nel mondo virtuale".

La nuova Hyundai Ioniq 5 N sarà disponibile nel nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 previsto per gennaio 2025.