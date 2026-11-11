Venticinque anni di evoluzione, cinque generazioni e una trasformazione che racconta il cambiamento del mercato automobilistico. Hyundai Santa Fe celebra nel 2026 il quarto di secolo dal debutto europeo, confermandosi il modello più longevo del marchio coreano nel Vecchio Continente.

Presentata al Salone di Ginevra nel 2000 e commercializzata in Europa dal 2001, Hyundai Santa Fe rappresentò il primo ingresso del marchio coreano nel segmento SUV.

La prima generazione privilegiava robustezza, abitabilità e versatilità, con motorizzazioni Diesel e versioni a trazione integrale. In Italia arrivarono anche le varianti 2.0 CRDi 4WD da 112 e 125 CV.

Nel 2006 debuttò la seconda generazione, caratterizzata da dimensioni maggiori, maggiore attenzione alla sicurezza e disponibilità della terza fila di sedili, portando la capacità dell'abitacolo a sette occupanti.

La terza generazione, introdotta nel 2012, segnò un cambiamento stilistico attraverso il linguaggio Storm Edge, caratterizzato da superfici scolpite e proporzioni più dinamiche.

Hyundai Santa Fe 25 anni: dall'elettrificazione alla quinta generazione

Con la quarta generazione del 2018, Santa Fe compì un importante salto tecnologico, introducendo sistemi avanzati di assistenza alla guida e maggiore attenzione al comfort.

Il successivo aggiornamento segnò l'arrivo delle motorizzazioni Hybrid e Plug-in Hybrid, accompagnate dalla piattaforma Hyundai di terza generazione.

La trazione integrale H-TRAC e il sistema Terrain Mode ampliarono ulteriormente le possibilità di utilizzo.

La quinta generazione, presentata nel 2023 e arrivata in Italia nel 2024, introduce una trasformazione radicale.

Il design adotta forme squadrate, superfici verticali e una firma luminosa a forma di H, privilegiando lo sfruttamento dello spazio interno.

L'abitacolo può accogliere fino a sette persone e comprende un display panoramico con due schermi da 12,3 pollici.