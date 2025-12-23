Presentata all’IAA Mobility 2025 di Monaco, Concept THREE segna l’ingresso di Hyundai IONIQ in una nuova dimensione stilistica, introducendo un’interpretazione inedita della compatta elettrica urbana. Il progetto nasce dal linguaggio “Art of Steel”, un approccio che combina superfici scolpite, ricerca aerodinamica e proporzioni pensate per distinguersi nel contesto europeo della mobilità full electric.

Secondo Simon Loasby, alla guida del Design Center Hyundai, ogni linea di Concept THREE è il risultato di un equilibrio calibrato tra estetica e funzione. Nel suo racconto emergono dettagli inediti che rivelano la filosofia progettuale dietro al modello, concepito per trasformare la compatta a zero emissioni in un oggetto emozionale, raffinato e tecnologico.

Concept THREE e l’aerodinamica intelligente

L’impatto visivo nasce dal frontale estremamente ribassato, una scelta mirata a canalizzare il flusso d’aria verso la cabina e a ridurre la resistenza. La curvatura del tetto avanza con un andamento rapido fino allo spoiler posteriore in stile ducktail, creando un profilo che Loasby definisce “Aero Hatch”: una forma che fonde prestazioni aerodinamiche, dinamismo e personalità premium.

I volumi sembrano plasmati come sezioni di acciaio intrecciate, un effetto che dona solidità e modernità pur mantenendo compattezza e agilità. Passo lungo e sbalzi corti contribuiscono a un’impronta visiva forte, distintiva e coerente con il DNA elettrico del marchio.

Il linguaggio Parametric Pixel si evolve in una nuova chiave: le firme luminose anteriori e posteriori cambiano ruolo, diventando elementi identitari che raccontano la continuità della famiglia IONIQ. Tra i dettagli nascosti appare Mr. Pix, presente in piccole sezioni di design per introdurre un tocco di gioco e sorpresa.

Anche il suono entra a far parte dell’identità visiva: gli altoparlanti sostituiscono simbolicamente i tradizionali terminali di scarico, creando un ponte tra passato meccanico e presente elettrico.