Inclusione e mobilità, a Milano torna il Pink Mobility Day
19 febbraio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
L’intelligenza artificiale può amplificare stereotipi e disuguaglianze nei settori della mobilità e del business travel? È attorno a questa domanda – tanto provocatoria quanto attuale – che ruota la quinta edizione del Pink Mobility Day, in programma il 5 marzo a Milano, presso Talent Garden Calabiana.

Il titolo scelto per l’edizione 2026 – “Discriminazione artificiale?” – pone al centro il tema della neutralità dell’AI. Se è vero che gli algoritmi apprendono dai dati, è altrettanto vero che dati non bilanciati possono tradursi in bias sistemici, con effetti concreti sulle opportunità professionali, sui percorsi di carriera e sulle rappresentazioni nel mondo del lavoro.

Un appuntamento su inclusione e mobilità sulla “discriminazione artificiale”

Il primo panel, “AI: è un problema di rappresentazione?”, analizzerà le radici tecniche e culturali dei bias algoritmici, interrogandosi sulla capacità dell’AI di riflettere o consolidare stereotipi preesistenti e sulle possibili strategie correttive.

Il secondo sarà momento di confronto, “Trovare il proprio posto nel mondo”, affronterà il tema della ricerca del lavoro e dell’impatto degli algoritmi nella selezione delle candidature.

A chiudere il ciclo dei talk troviamo “CollegAI di lavoro”, dedicato all’impatto dell’AI generativa nella vita quotidiana delle organizzazioni.

