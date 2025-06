In un contesto urbano sempre più affollato e attento alla sostenibilità, ItalSpeedForm, guidata dal designer Italo Federico Sciacca, lancia un nuovo concetto di microcar per la città del futuro: la Sportivetta Zero1. Un micro crossover pensato per ridefinire la mobilità quotidiana, unendo compattezza, sicurezza e un'estetica d'impatto.

Appartenente al segmento L6 europeo, Sportivetta Zero1 è progettata per garantire massima agilità e un impatto ambientale ridotto. Con una lunghezza inferiore ai 2,5 metri, può essere parcheggiata facilmente anche in spazi estremamente ristretti, fino a occupare un terzo di uno stallo se posteggiata in perpendicolare. Gli interni, sfruttati con intelligenza, offrono uno spazio sorprendentemente generoso, senza sacrificare comfort o funzionalità.

Il design, ispirato ai caschi da motociclista, è grintoso e distintivo. La livrea nero-gialla richiama immediatamente concetti di agilità urbana, sicurezza e piacere di guida. Un'estetica dinamica che trasmette personalità e si distingue nel traffico cittadino.

Sportivetta Zero1: mobilità urbana consapevole

Sportivetta Zero1 è guidabile già con patente AM, a partire dai 14 anni in molti mercati europei, ed è pensata per giovani, neopatentati e pendolari urbani in cerca di una soluzione pratica e accessibile. Completamente personalizzabile, permette a ogni utente di configurarla secondo il proprio stile, grazie a una vasta scelta di finiture, colori e interfacce digitali.

La componente sostenibile è centrale: la microcar riduce del 90% l’impronta di carbonio rispetto alle vetture convenzionali, grazie a un'efficienza energetica ottimizzata per l’ambiente urbano e a un’autonomia pensata per gli spostamenti quotidiani