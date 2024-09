Jaguar Land Rover ha trasformato radicalmente il suo storico stabilimento di Halewood nel Merseyside, per la produzione di veicoli elettrici. Si tratta di un importante investimento, 500 milioni di sterline, che porterà ad avere innovative tecnologie che includono nuove linee di produzione di veicoli elettrici, 750 robot autonomi, banchi di calibrazione ADAS , tecnologia di allineamento laser per un perfetto montaggio delle parti e i più recenti sistemi di gestione digitale dell'impianto basati su cloud.

Il rinnovamento in corso consentiranno di eliminare 40.000 tonnellate di CO2

Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations di Jaguar Land Rover, ha dichiarato: Halewood è stato il cuore e l'anima di JLR nel nord-ovest dell'Inghilterra per oltre due decenni, producendo veicoli come la Range Rover Evoque e la Discovery Sport.

"Halewood sarà il nostro primo impianto di produzione completamente elettrico ed è una testimonianza dei brillanti sforzi dei nostri team e dei fornitori, che hanno collaborato per dotare l'impianto della tecnologia necessaria per realizzare i nostri veicoli elettrici di lusso di livello mondiale."

Questo investimento fa parte dell'impegno JLR nella strategia Reimagine, che vedrà l'elettrificazione di tutti i suoi marchi entro il 2030.