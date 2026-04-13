Kia Corporation accelera sulla trasformazione industriale e tecnologica e fissa obiettivi ambiziosi al 2030, puntando su elettrificazione, guida autonoma e robotica come pilastri della crescita futura.

In occasione del CEO Investor Day 2026, il gruppo coreano ha delineato una strategia di sviluppo a medio-lungo termine che prevede il raggiungimento di 4,13 milioni di veicoli venduti all’anno entro il 2030.

Al centro del piano, l’espansione della gamma elettrificata: Kia punta a 14 modelli elettrici entro fine decennio e a 1 milione di veicoli full electric venduti ogni anno, affiancati da una crescita significativa degli ibridi, con target di 1,1 milioni di unità.

Europa strategica: elettrico al 66% delle vendite

Nel piano globale, l’Europa assume un ruolo centrale. Kia prevede nel continente 746.000 vendite annue entro il 2030, con una quota del 4,8%, ma soprattutto una trasformazione radicale del mix: il 66% delle vendite sarà elettrico.

Sul fronte tecnologico, Kia accelera verso il software-defined vehicle (SDV). Il primo modello prodotto in serie con guida autonoma di livello 2+ arriverà nel 2027, mentre dal 2029 è prevista l’introduzione di sistemi di livello 2++ capaci di operare anche in contesti urbani.

“Sulla base dei successi ottenuti in termini di innovazione in tutti i settori negli ultimi cinque anni - brand, veicoli elettrici EV, veicoli PBV e criteri ESG - i veicoli elettrici, i veicoli ibridi, la guida autonoma e la robotica saranno i principali motori della crescita più rapida mai registrata da Kia. Persino in un contesto globale in continua evoluzione, Kia risponderà in modo proattivo alle mutate condizioni di mercato attraverso strategie differenziate. ha affermato Ho Sung Song, Presidente e CEO di Kia Corporation.