La collezione Bertone torna a Torino, la nuova casa sarà l’Heritage Hub di Stellantis

Torna a casa la Collezione ASI Bertone torna a Torino. La preziosa raccolta – che nel 2015 era stata acquisita dall’Automotoclub Storico Italiano ed era attualmente conservata presso il Museo Volandia di Somma Lombardo, a due passi dall’aeroporto di Malpensa – dall’aprile 2026 sarà esposta nell’Heritage Hub di Stellantis in via Plava 80. L’annuncio è stato dato oggi in occasione della conferenza stampa di Salone Auto Torino 2026, dal Presidente dell’ASI Alberto Scuro insieme all’Assessore Regionale Andrea Tronzano e a Roberto Giolito, Head of Stellantis Heritage Italia.

La Collezione ASI Bertone è composta da modelli di serie, prototipi e one-off. Fino alla definitiva chiusura del Centro Stile Bertone, avvenuta nel 2014, era esposta nella sua sede di Caprie inaugurata il 15 ottobre 1972. La struttura era stata concepita per poter far lavorare diversi team su progetti differenti, in piena autonomia e riservatezza. Vi si insediarono fino a 140 designer capitanati da Marcello Gandini e Marc Deschamps e all’interno c’erano tutte le attrezzature per la realizzazione di prototipi completi e marcianti. Nel corso degli anni venne allestito un vero e proprio museo ma nell’ultimo periodo di attività, nel tentativo di salvare l’Azienda, alcuni prototipi della collezione vennero venduti a diversi collezionisti internazionali e, per certi versi, il fallimento fermò questa “fuga di opere d’arte”: l’intera collezione sarebbe andata all’asta solamente nella sua totalità e con il vincolo di rimanere in Italia. Così, il 28 settembre 2015, alla chiusura dell’asta telematica l’intero lotto dei pezzi rimasti è stato acquisito dall’Automotoclub Storico Italiano diventando patrimonio dell’intera comunità. Peraltro, molte di queste opere d’arte su quattro ruote girano il mondo per essere esposte e ammirate, e per raccontare una storia forse irripetibile.

“Siamo davvero contenti di questa collaborazione – ha evidenziato il Presidente Scuro, eletto di recente anche alla guida della FIVA, la federazione mondiale dei veicoli storici – perché fin dall’inizio l’obiettivo era quello di riportare a Torino un patrimonio che appartiene alla città e al Piemonte. Torino rinnova così il suo status di capitale mondiale del motorismo storico. Con questo ritorno possiamo dire di aver chiuso il cerchio e di aver completato la nostra missione di tutela e salvaguardia”. “Il tutto accadrà in occasione del sessantesimo anniversario della fondazione dell’ASI che festeggeremo nel 2026” ha concluso Scuro evidenziando il valore “della rete sistemica sempre più efficace creatasi con molti altri stakeholder del territorio, con istituzioni, aziende ed enti che continuano a credere nel valore culturale ed economico dell’automotive piemontese”.

Soddisfazione anche da parte di Giolito, che ha sottolineato come “la missione dell’Heritage Hub è raccontare, attraverso una prospettiva evolutiva, oltre cento anni di storia dell’automobilismo intimamente connessa alla città di Torino. L’ingresso della Collezione ASI Bertone rafforza ulteriormente il ruolo dell’Heritage HUB come polo di riferimento unico nel panorama museale, capace di narrare le tappe fondamentali dell’evoluzione tecnologica e del design in vari ambiti”

Per l’assessore Tronzano questa “è una notizia che dà valore alla storia, all’identità e alla vocazione industriale del nostro territorio. La Regione lavorava da tempo per arrivare a questa soluzione perché rafforza anche il sistema culturale, espositivo e turistico. Il Piemonte è terra di innovazione e design: la presenza della Collezione nell’Heritage Hub di Stellantis conferma la centralità di Torino nel panorama dell’automotive nazionale e internazionale”.

“Come ultimo Design Director di Bertone dal 2009 al 2014 – spiega all’Adnkronos Mike Robinson- per cinque anni ho vissuto quotidianamente accanto ai capolavori della collezione. Volandia è stato un luogo speciale, dove ho accompagnato decine di gruppi come guida, ma sapere che oggi quei pezzi approdano all’Heritage Hub è motivo di grande orgoglio”. “Sarà una gioia rivedere a Torino le sculture automobilistiche create in Bertone fra cui due miei prototipi Jaguar del 2011” aggiunge il celebre designer riconoscendo che “Roberto Giolito sta svolgendo un lavoro straordinario nel valorizzare il patrimonio automobilistico torinese”.