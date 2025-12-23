La 33 Stradale torna ad Arese e ritrova la sua dimensione più autentica: quella di un modello che unisce ricerca aerodinamica, design scolpito e un carattere tecnico che rimanda alle origini del marchio. L’arrivo al Museo Alfa Romeo segna un nuovo capitolo per una vettura che, dal suo debutto, si è imposta come una delle interpretazioni più raffinate e moderne della tradizione sportiva italiana.

L’esposizione è collocata nella sezione “Timeline”, accanto al modello utilizzato in galleria del vento, una scelta che evidenzia il percorso progettuale dietro al nuovo modello. Ogni particolare dell’Alfa Romeo 33 Stradale richiama l’attenzione su come stile e funzione siano stati plasmati insieme, mantenendo un forte legame con la filosofia del brand.

Alfa Romeo 33 Stradale: pochi esemplari per una biturbo da 630 cavalli

Prodotta in soli 33 esemplari, la supercar nasce all’interno del programma BottegaFuoriserie, con un processo realizzativo che privilegia lavorazioni artigianali, personalizzazione e una cura dei dettagli riservata a pochi progetti selezionati.

Il V6 biturbo da 630 CV conferisce alla vettura un carattere deciso: l’auto accelera da 0 a 100 km/h in meno di tre secondi e tocca i 333 km/h, valori che sottolineano la sua natura di gran turismo ad alte prestazioni.

Il rientro ad Arese avviene dopo un tour nordamericano che ha toccato eventi e luoghi di rilievo del panorama automobilistico internazionale. La supercar ha partecipato a manifestazioni di primissimo piano e ha trovato spazio anche in prestigiose istituzioni museali, confermando il forte interesse che circonda il nuovo modello.

L’esposizione della 33 Stradale si affianca inoltre alla mostra temporanea “Colore”, dedicata all’evoluzione delle tonalità del Rosso.