Colin Kolles, che in passato è stato amministratore delegato e team principal di diversi team di Formula 1, ha dato nuova vita al marchio Vanwall.

La reincarnazione in chiave moderna della Vanwall di Sterling Moss ed è rappresentata da un esclusivo modello stradale disponibile in tre versioni: Vanwall Vanderwell H-GT, Vanwall Vandervell N-GT e Vanwall Vanderwell Thin Wall Special.

Tutte le tre versioni sono basate sulla piattaforma E-GMP

La carrozzeria è interamente in carbonio e garantisce un'ottimizzazione dei pesi senza precedenti per questa categoria di vetture. L'aerodinamica è anch'essa molto curata in ogni dettaglio come il telaio con assetto sportivo mentre il peso molto contenuto aumenta l'arco di utilizzo e consentire prestazioni da auto da corsa.

La motorizzazione delle tre versioni è impressionante:

VANWALL Vandervell H-GT 325 CV, 4 ruote motrici

325 CV, 4 ruote motrici VANWALL Vandervell N-GT 650 CV, 4 ruote motrici

650 CV, 4 ruote motrici N-GT Thin Wall special 650 CV, 4 ruote motrici ed un peso inferiore ai 2000 kg

Tutte le versioni sono dotate di cerchi da 22 pollici; per gli interni vengono utilizzati solo materiali di altissima qualità come la pelle Connolly e il velluto. Ovviamente tutte le versioni sono personalizzabili dai singoli proprietari.

"Sono sempre stato un grandissimo appassionato di motori grazie al mio coinvolgimento in F1 e alle mie attività in altre categorie nel mondo del motorsport, e quindi inizialmente ero critico nei confronti dei veicoli elettrici. Tuttavia, ora devo dire che mi sono “convertito”. Volevamo creare qualcosa di nuovo ed estremo per ottenere emozioni e piacere di guida più intensi. Lo sviluppo di queste auto elettriche mi ha aperto un nuovo mondo. Le reazioni delle persone che hanno visto la Vanwall Vandervell sono travolgenti. La gente si ferma stupita quando vede questa vettura. Quindi so che abbiamo creato qualcosa di veramente unico, non solo dal punto di vista delle prestazioni, ma anche in termini di stile. Un'auto che può essere guidata allo stesso tempo come una limousine di lusso, o come una macchina da corsa" dichiara Colin Kolles