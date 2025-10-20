Per la prima volta, Lepas, il nuovo marchio globale di veicoli a nuova energia del Gruppo Chery, ha aperto al pubblico il 20 ottobre il suo programma di test di sicurezza, durante il Chery International User Summit di Wuhu. Un evento che rappresenta un passo importante nella strategia del brand, concepito per mostrare l’impegno assoluto verso la sicurezza attraverso prove concrete, multidimensionali e verificabili.

Durante i test sono state riprodotte situazioni di guida estreme, pensate per simulare gli imprevisti che gli automobilisti possono incontrare nella vita reale: urti sul sottoscocca, attraversamento di acque profonde e crash test con ribaltamento. La protagonista è la Lepas L8, chiamata a dimostrare la solidità della sua architettura, la resistenza della carrozzeria e l’efficacia dei suoi sistemi di sicurezza intelligenti.

Test di sicurezza Lepas L8: eleganza e protezione senza compromessi

Nel test sulla sicurezza, il veicolo ha affrontato superfici irregolari per valutare la tenuta dei punti di fissaggio, la protezione del pacco batterie e la sua capacità di isolamento secondo gli standard internazionali più severi. Il test di guado in acque profonde, invece, porta la L8 a immergersi fino a 600 millimetri, superando i parametri medi del settore. L’obiettivo è verificare l’assenza di infiltrazioni e cortocircuiti, a garanzia di un’affidabilità elevata anche nelle condizioni meteorologiche più critiche.

Il momento più atteso è stato il crash test con ribaltamento, eseguito con manichini di diverse corporature (femminile, maschile e infantile) per simulare scenari familiari realistici. Un banco di prova che metterà in risalto la rigidità della struttura a sei celle e la precisione dei sei sensori di collisione di Lepas L8, record di categoria.

Questi sensori permettono l’attivazione istantanea dei sistemi di protezione, inclusi airbag ed E-CALL, garantendo la massima tutela per tutti gli occupanti.