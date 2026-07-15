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Linktour debutta in Italia con Alumi e Alumi Elite

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Linktour debutta in Italia con Alumi e Alumi Elite
15 luglio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Linktour entra nel mercato italiano con Alumi e Alumi Elite, due quadricicli elettrici progettati per la mobilità urbana e caratterizzati da una monoscocca portante realizzata in alluminio rigenerato.

Presentati in anteprima all’IAA Mobility 2025 di Monaco, i due modelli appartengono rispettivamente alle categorie L6e e L7e e puntano a trasferire nel segmento dei quadricicli dotazioni tecnologiche, comfort e soluzioni di sicurezza tipiche delle automobili tradizionali.

Uno degli elementi distintivi del progetto è la filosofia “ From Can to Car” , basata sull’impiego di alluminio post-consumo. Secondo quanto dichiarato dall’azienda, la struttura pesa fino al 45% in meno rispetto a una soluzione equivalente in acciaio, mentre la lavorazione dell’alluminio rigenerato consente un risparmio energetico del 95%.

La gamma introduce inoltre la tecnologia Cell-to-Body

Con questo sistema il pacco batterie viene integrato direttamente nella struttura del veicolo, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza complessiva, aumentare lo spazio disponibile nell’abitacolo e contribuire alla rigidità del mezzo.

«L’introduzione del brand Linktour conferma la volontà dell’azienda di diventare il principale punto di accesso per i nuovi marchi automobilistici che entrano nel mercato italiano», afferma Mattia Vanini, presidente di ATFlow e vicepresidente di Autotorino.

Alumi è il modello di accesso alla gamma. Omologato come quadriciclo leggero L6e, può essere guidato a partire dai 14 anni, raggiunge una velocità massima di 45 km/h e offre fino a 120 chilometri di autonomia nel ciclo WMTC grazie a una batteria LFP da 7,2 kWh. Il veicolo misura 2,68 metri di lunghezza, dispone di due posti e presenta un bagagliaio da 320 litri.

Alumi Elite è invece omologato nella categoria L7e ed è pensato anche per percorsi extraurbani. Il motore sviluppa 10 kW nominali, con picchi fino a 23 kW, consentendo di raggiungere i 50 km/h in 5,5 secondi in modalità Sport. La velocità massima è di 90 km/h, mentre la batteria da 12,96 kWh assicura un’autonomia dichiarata di 180 chilometri. Il modello può inoltre affrontare pendenze fino al 35%.

La dotazione tecnologica comprende, a seconda degli allestimenti, quadro strumenti digitale da 5 pollici, schermo touchscreen centrale da 10,25 pollici, Apple CarPlay wireless, Bluetooth e climatizzazione.

La gamma sarà disponibile entro settembre presso una rete di concessionari selezionati. I prezzi partiranno da 9.450 euro per Alumi e da 12.990 euro per Alumi Elite, con sei configurazioni complessive e un listino che raggiungerà i 14.990 euro per Alumi Elite Pro.

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