La tutela delle flotte aziendali è oggi una delle principali sfide per il mondo del noleggio a lungo termine. In questo contesto si inserisce la collaborazione tra LoJack Italia e Arval Italia, una partnership avviata nel 2019 che ha prodotto risultati concreti e misurabili nel contrasto ai furti di veicoli.

I dati parlano chiaro: 516 mezzi recuperati in meno di sei anni, per un valore complessivo di circa 11 milioni di euro. Un bilancio che testimonia l’efficacia di un approccio integrato, basato su tecnologie evolute e su un presidio operativo costante. L’accordo interessa oggi una flotta di circa 55.000 veicoli Arval, destinati a dipendenti di aziende, pubbliche amministrazioni e professionisti.

Il fenomeno dei furti d’auto colpisce sempre più spesso i veicoli aziendali, indipendentemente dal segmento di appartenenza. Utilitarie, SUV e modelli premium finiscono nel mirino di organizzazioni criminali che fanno uso di strumenti sofisticati, come i jammer, capaci di neutralizzare i sistemi di localizzazione tradizionali. In questo scenario, la prevenzione e la rapidità di intervento diventano fattori determinanti per limitare i danni economici e operativi.

Secondo LoJack, l’adozione di soluzioni hi-tech dedicate alle flotte consente di ottenere percentuali di recupero nettamente superiori alla media nazionale, rafforzando la protezione degli asset e la continuità del servizio per i driver.

Tecnologia LoJack e recupero veicoli: il valore per le flotte Arval

La soluzione LoJack per flotte aziendali si fonda su tre elementi chiave. Il primo è la tecnologia proprietaria in radiofrequenza, integrata con GPS e GSM, capace di localizzare i veicoli anche in ambienti schermati come garage sotterranei o aree isolate.

Il secondo pilastro è una centrale operativa attiva H24, che supporta il driver in tutte le fasi successive al furto, dalla denuncia fino al coordinamento delle attività di recupero. A questo si aggiunge un team di specialisti che opera sul territorio in collaborazione con le Forze dell’Ordine.