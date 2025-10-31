circle x black
Cerca nel sito
 

Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025

sponsor

Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025
31 ottobre 2025 | 13.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mazda Motor Corporation ha annunciato l’introduzione di una nuova versione del proprio logo, simbolo del percorso di evoluzione del marchio e della sua visione verso una mobilità sempre più centrata sull’uomo. L’anteprima mondiale è prevista al Japan Mobility Show 2025, dove il costruttore giapponese presenterà anche una panoramica sulla propria strategia di lungo periodo, incentrata su innovazione, sostenibilità e piacere di guida.

Un logo che unisce tradizione e innovazione Mazda

Il nuovo emblema rappresenta un’evoluzione profonda, ma rispettosa della tradizione. Mantiene infatti l’essenza del simbolo introdotto nel 1997, che reinterpretava la lettera “M” con la forma stilizzata di ali in volo: un richiamo alla libertà, al dinamismo e alla passione che da sempre caratterizzano il marchio. Oggi questa immagine si rinnova con linee più pulite, proporzioni armoniose e una forma slanciata che ne esalta la riconoscibilità.

Il risultato è un segno grafico più moderno, capace di comunicare l’identità Mazda in modo chiaro e immediato, soprattutto negli ambienti digitali, dove leggibilità e impatto visivo sono fondamentali. Anche il logotipo Mazda è stato aggiornato, con un carattere tipografico più contemporaneo e una resa visiva che riflette la tensione costante verso il futuro.

Questo restyling non è solo un esercizio estetico: è la testimonianza della filosofia del marchio, da sempre guidata dal principio della “ gioia di guidare ” e dal valore di un approccio “ profondamente umano”. Mazda mira a offrire esperienze di mobilità che vadano oltre la semplice funzione del mezzo, trasformando ogni viaggio in un momento di gioia, connessione ed emozione autentica.

La casa di Hiroshima ribadisce così la volontà di coniugare innovazione tecnologica e design emozionale, elementi che continuano a definire il suo DNA. Con la presentazione del nuovo logo, Mazda apre un capitolo inedito della propria storia, riaffermando il desiderio di costruire un futuro dove estetica, sostenibilità e piacere di guida convivano in perfetto equilibrio.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mazda Motor Corporation Japan Mobility Show
Vedi anche
Incidente sulla Colombo, l'arrivo della bara bianca di Beatrice Bellucci - Video
Trump e "il volo difficile" dall'Asia: "Non sto tremando" - Video
La presidente della Bce Lagarde a passeggio sui lungarni di Firenze - Video
Trump sulla portaerei in Giappone, accoglienza da rockstar - Video
"Gli ho dato un cazzotto mostruoso": così Vittorio Feltri si è salvato da un'aggressione - Video
Tajani e Sirico a San Salvatore in Lauro parlano di dottrina sociale della Chiesa - Video
Istat, Schlein a Meloni: "Dati chiari, stipendi bassi, donne sottopagate e aumento del lavoro povero"
Parolin: "Orban? Cerchiamo di avvicinare punti di vista" - Video
Festa di Roma, il siparietto tra 'i due sindaci' Verdone e Gualtieri - Video
Putin svela il nuovo super missile, l'annuncio dello zar - Video
Festa di Roma, De Laurentiis: "Fondi dovrebbero essere dati dopo successo film e non a priori" - Video
Milano, Pro-Pal contro pro-Flotilla: "Eravamo un milione e ora 150: complimenti a chi è rimasto" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza