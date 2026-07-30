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Mercedes-Benz Marco Polo: il camper premium diventa ancora più intelligente

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Mercedes-Benz Marco Polo: il camper premium diventa ancora più intelligente
30 luglio 2026 | 12.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mercedes-Benz rinnova il Marco Polo, il camper premium della Stella pensato per chi desidera unire la praticità dell'utilizzo quotidiano al piacere dei viaggi e della vita all'aria aperta. L'ultima evoluzione del modello introduce una serie di aggiornamenti che interessano il comfort, la tecnologia e l'abitabilità, confermando la volontà del marchio di offrire un'esperienza sempre più completa sia durante gli spostamenti sia nelle soste in campeggio.

Tra le principali novità presenti sulla nuova Mercedes-Benz Marco Polo spicca il nuovo tetto pop-up con struttura in alluminio a doppio guscio, più leggero e robusto, che permette di guadagnare 10 centimetri di altezza interna quando completamente aperto. Un miglioramento che rende ancora più confortevole la zona notte e gli spazi dedicati alla vita a bordo. A questo si aggiunge un nuovo sistema di illuminazione ambientale a LED con diversi scenari luminosi selezionabili, capaci di creare l'atmosfera ideale in qualsiasi momento della giornata.

Mercedes-Benz Marco Polo: più comfort e connettività per i viaggi

L'evoluzione interessa anche la dotazione tecnologica. Il sistema Mercedes-Benz Advanced Control (MBAC) amplia le proprie funzionalità permettendo di gestire, tramite il display centrale o l'app dedicata, l'illuminazione interna e il nuovo impianto audio sviluppato specificamente per il Marco Polo. Il sound system comprende otto altoparlanti e un subwoofer e può riprodurre musica anche tramite connessione Bluetooth con il sistema di infotainment spento.

Mercedes-Benz ha inoltre riprogettato il tendalino per facilitarne montaggio e smontaggio e introdotto un nuovo sistema di oscuramento magnetico per il cockpit, pensato per aumentare privacy e comfort durante la sosta. Completano gli aggiornamenti tavoli pieghevoli migliorati, guide dei cassetti ottimizzate, un pannello di comando della panca ridisegnato e un frigorifero più efficiente dal punto di vista energetico.

Un'altra importante novità riguarda il processo produttivo. Per la prima volta Mercedes-Benz realizzerà internamente anche la trasformazione del Marco Polo: la Classe V continuerà a essere costruita nello stabilimento spagnolo di Vitoria, mentre l'allestimento camper sarà effettuato a Ludwigsfelde, in Germania.

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Mercedes Benz Marco Polo camper premium tecnologia abitabilità comfort
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