Mercedes, lo Sprinter protagonista delle 'Storie inascoltabili' di Maccio Capatonda

"Un progetto che abbiamo voluto fortemente perché permette di parlare di Sprinter da una prospettiva nuova, non convenzionale e decisamente memorabile". Così Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia spiega la scelta di 'Storie Inascoltabili', un podcast firmato da Maccio Capatonda, Alessandro Mannucci e Valerio Desirò e sviluppato da Mercedes‑Benz Vans Italia. Nell'inconfondibile humor di Capatonda lo Sprinter diventa l’innesco narrativo attraverso cui prendono vita storie ironiche, surreali e volutamente fittizie. Il primo dei 5 episodi - segnati da un nonsense intelligente e irresistibile - è già disponibile su Spotify, YouTube e sul sito di Mercedes-Benz Vans.

All’interno dei cinque podcast della serie “Storie Inascoltabili”, Sprinter non è il protagonista, ma lo spunto da cui prendono vita altrettanti racconti, che giocano con l’assurdo, ma allo stesso tempo lasciano emergere gli highlights del veicolo dalla sicurezza alla versatilità.

Per Albano "Maccio Capatonda ha creato un immaginario unico, in cui l’eccellenza del veicolo si intreccia a storie che non si erano mai sentite… e probabilmente non si sentiranno mai più".