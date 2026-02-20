circle x black
Cerca nel sito
 

Mercedes, lo Sprinter protagonista delle 'Storie inascoltabili' di Maccio Capatonda

sponsor

Già disponibili sulle piattaforme i cinque episodi di un podcast ironico e non convenzionale

Mercedes, lo Sprinter protagonista delle 'Storie inascoltabili' di Maccio Capatonda
20 febbraio 2026 | 13.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Un progetto che abbiamo voluto fortemente perché permette di parlare di Sprinter da una prospettiva nuova, non convenzionale e decisamente memorabile". Così Dario Albano, Managing Director di Mercedes-Benz Vans Italia spiega la scelta di 'Storie Inascoltabili', un podcast firmato da Maccio Capatonda, Alessandro Mannucci e Valerio Desirò e sviluppato da Mercedes‑Benz Vans Italia. Nell'inconfondibile humor di Capatonda lo Sprinter diventa l’innesco narrativo attraverso cui prendono vita storie ironiche, surreali e volutamente fittizie. Il primo dei 5 episodi - segnati da un nonsense intelligente e irresistibile - è già disponibile su Spotify, YouTube e sul sito di Mercedes-Benz Vans.

All’interno dei cinque podcast della serie “Storie Inascoltabili”, Sprinter non è il protagonista, ma lo spunto da cui prendono vita altrettanti racconti, che giocano con l’assurdo, ma allo stesso tempo lasciano emergere gli highlights del veicolo dalla sicurezza alla versatilità.

Per Albano "Maccio Capatonda ha creato un immaginario unico, in cui l’eccellenza del veicolo si intreccia a storie che non si erano mai sentite… e probabilmente non si sentiranno mai più".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sprinter Storie Inascoltabili Mercedes Benz Vans Italia
Vedi anche
News to go
Migranti, passaggio irregolari alla frontiera di Ventimiglia: blitz polizia italiana e francese
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza