MG Motor supera 1 milione di auto in Europa.

MG Motor supera 1 milione di auto in Europa.
19 febbraio 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
MG Motor raggiunge il traguardo di un milione di auto consegnate in Europa, consolidando una crescita avviata con il ritorno sul mercato britannico nel 2011 e progressivamente estesa a 34 Paesi attraverso una rete di oltre 1.300 concessionari.

Determinante, nella traiettoria di sviluppo del marchio, il posizionamento su elettrico e ibrido con oltre 317.000 veicoli elettrici consegnati nel nostro continente, con un contributo significativo della MG4 EV, tra i modelli a zero emissioni più apprezzati nel segmento delle compatte.

Accanto all’elettrico puro, MG ha accelerato sull’ibrido full grazie alla tecnologia Hybrid+, introdotta per la prima volta su MG3 Hybrid+ e oggi disponibile anche su MG ZS Hybrid+.

L’Italia si conferma il primo mercato dell’Unione Europea

Nel nostro Paese le ibride MG rappresentano oltre il 57% del mix di gamma, con una crescita del 26% rispetto al 2025. Un risultato che posiziona MG al secondo posto nella classifica dei brand full hybrid in Italia.

MG Motor MG3 Hybrid+ MG ZS Hybrid+
