circle x black
Cerca nel sito
 

Mobilità elettrica: Maxi Mobility integra Hyundai IONIQ 5 nel parco taxi

sponsor

Mobilità elettrica: Maxi Mobility integra Hyundai IONIQ 5 nel parco taxi
17 dicembre 2025 | 15.08
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Maxi Mobility, startup italiana accelerata dal Motor Valley Accelerator della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital, annuncia una partnership con Hyundai Italia per l’ingresso di Hyundai IONIQ 5 nel proprio parco veicoli elettrici dedicato ai tassisti.

L’accordo consente ai professionisti del servizio taxi di accedere con la Hyundai IONIQ 5 ad una ricarica ultrarapida a 800V che può realmente contribuire all’elettrificazione del business Taxi e permette inoltre di caricare la batteria dal 10 all’80% in soli 18 minuti,

La collaborazione con Maxi Mobility ci permette di mettere le qualità di IONIQ 5 al servizio di chi vive la strada ogni giorno”, ha dichiarato Roberto Pazzini, Head of Fleet & Remarketing di Hyundai Italia, sottolineando il ruolo strategico dei tassisti nel processo di elettrificazione della mobilità urbana.

La partnership con Hyundai rappresenta per Maxi Mobility un ulteriore passo nel percorso avviato come startup

Con Hyundai facciamo un salto di qualità importante nel servizio che offriamo ai tassisti”, commenta Carlo Iacovini, COO di Maxi Mobility.La IONIQ 5 è un’auto che unisce autonomia, comfort, spazio e tecnologia avanzata, ed è perfetta per un utilizzo intensivo come quello taxi."

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Maxi Mobility Motor Valley Accelerator della Rete Nazionale Acceleratori di CDP Venture Capital taxi Hyundai IONIQ 5 Hyundai
Vedi anche
Meteo, perturbazione atlantica sull'Italia: le previsioni - Video
News to go
Quanto costa dormire in hotel in Italia: lo studio
News to go
Torna la lebbra in Europa, casi in Romania e Croazia
Flaminia sarebbe pronta al debutto: il primo volo all'Olimpico per la sfida tra Lazio e Cremonese - Video
News to go
Bankitalia: nel 2024 spesa gestione conti correnti tradizionali sale a 101,1 euro
Manovra, Schlein: "A rischio lo Stato sociale, aumentano solo spese militari" - Video
News to go
Sciopero aerei mercoledì 17 dicembre: stop di quattro ore e possibili disagi
Ucraina, Meloni al vertice di Berlino: "Mi aspetto passi avanti" - Video
News to go
Mattarella: “Disordinata e ingiustificata aggressione contro l’Unione europea”
News to go
Multe, rinviati aumenti previsti dal Codice della strada
News to go
Natale, Papa: "No allo shopping dopante"
News to go
Pausa pranzo, ecco quanto si può risparmiare portando il cibo da casa


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza