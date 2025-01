L’edizione 2025 del Motor Bike Expo ha registrato numeri da capogiro, con oltre 170.000 visitatori.

Ben 700 espositori hanno partecipato all’evento, presentando più di 15 modelli in anteprima mondiale. Trentatré grandi marchi, oltre 3.000 moto esposte: numeri impressionanti che consolidano il ruolo del Motor Bike Expo come punto di riferimento per gli appassionati di moto in tutta Europa.

Le novità del Motor Bike Expo 2025

Yamaha ha festeggiato il suo 70° anniversario a Verona, confermando la sua presenza con uno spazio espositivo di 1.000 metri quadrati. Durante l’evento sono stati presentati gli ultimi modelli road e off-road, accompagnati dalle più recenti innovazioni tecnologiche, come il cambio robotizzato Y-AMT, già disponibile su MT-09, MT-07 e TRACER 9.

Grande protagonista è stata l’anteprima mondiale del nuovo Yamaha UMQ, un innovativo veicolo a quattro ruote leggero a zero emissioni, che apre nuovi orizzonti per la mobilità sostenibile.

Moto Guzzi: protagonista con la V7 Sport e altre novità 2025

La Casa di Mandello ha conquistato il cuore degli appassionati del Motor Bike Expo.

La gamma V7, completamente rinnovata nel motore e nella ciclistica, ha riscosso grande interesse, con la V7 Sport in evidenza. Questo modello presenta una forcella a steli rovesciati, doppio freno a disco e pinza radiale.

Grazie all’acceleratore ride-by-wire, la V7 Sport è dotata di un riding mode personalizzato, che garantisce maggiore prontezza, divertimento e un’erogazione più immediata di coppia e potenza.

L’estetica è stata ulteriormente raffinata con dettagli di pregio. Accanto alla V7 Stone, la V7 Special si distingue per un look contemporaneo, con carrozzeria dalle tinte ricercate, dettagli cromati e ruote a raggi.

Suzuki: DRZ-4 e Supermotard in primo piano

Suzuki ha portato a Verona due novità molto apprezzate: la DRZ-4 S enduro, pensata per il fuoristrada, e la DRZ-4 SM, dedicata all’asfalto. Entrambi i modelli hanno riscosso grande interesse tra gli appassionati.

Kawasaki sorprende con le modern classic e la bestseller Z900RS

Le modern classic Meguro S1 e W230 sono state tra le piacevoli sorprese dello stand Kawasaki al padiglione 6. Questi modelli hanno attirato grande attenzione, così come la celebre Z900RS, proposta nelle versioni base e SE. Quest’ultima, in particolare, ha colpito il pubblico grazie alla ciclistica di alto livello.