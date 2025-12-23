Il Museo Nicolis di Villafranca di Verona ha ricevuto uno dei tributi più significativi del panorama motoristico internazionale: lo Special Recognition assegnato da FIVA, la principale istituzione mondiale dedicata ai veicoli storici. Un attestato che valorizza un quarto di secolo di attività focalizzata sulla tutela, sulla ricerca e sulla diffusione della cultura tecnica e industriale legata al motorismo storico.

La cerimonia si è svolta direttamente negli spazi del museo, dove il Presidente FIVA Alberto Scuro e la Vicepresidente Natasa Grom Jerina hanno consegnato il riconoscimento a Silvia Nicolis, Presidente del Museo. Il gesto rappresenta un apprezzamento esplicito per una realtà considerata un riferimento internazionale nella capacità di raccontare il Novecento attraverso mezzi, oggetti e testimonianze di differenti epoche.

Riconoscimento FIVA Museo Nicolis: valorizzazione della cultura motoristica

Nella motivazione ufficiale, la federazione descrive il museo come una collezione “di livello mondiale”, capace di articolare dieci sezioni tematiche che offrono una lettura trasversale dell’evoluzione tecnologica. Il patrimonio include oltre 200 automobili d’epoca, 114 biciclette, 104 motociclette e una vasta raccolta di strumenti musicali, macchine da scrivere, apparecchi fotografici e memorabilia capaci di restituire la complessità della storia industriale del secolo scorso.

FIVA ha riconosciuto anche la natura dinamica del museo, non interpretato come esposizione statica, ma come archivio vivente in cui restauro, catalogazione e attività divulgativa contribuiscono a mantenere vitale la memoria tecnica. Fondamentale, secondo la federazione, la capacità di dialogare con pubblici diversi grazie a contenuti digitali costanti, collaborazioni con scuole e università e iniziative accessibili, come le visite guidate gratuite proposte ogni fine settimana.

Il Museo Nicolis è stato inoltre premiato per il ruolo svolto nel territorio, supportando la definizione di Villafranca di Verona come “Città dei Motori” e promuovendo progetti condivisi con altre realtà culturali locali, come il Castello Scaligero e Palazzo Bottagisio.

“Questo riconoscimento internazionale valorizza la nostra storia e l’impegno del nostro team”, ha dichiarato Silvia Nicolis. “Rafforza la responsabilità di trasmettere un patrimonio tecnico che continua a rappresentare identità e innovazione”.