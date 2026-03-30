Nell’era dei configuratori digitali e delle ricerche online, il concessionario continua a rappresentare uno snodo decisivo nel processo di acquisto dell’auto.

Questo è quanto emerge dalla nuova instant survey “Come si sceglie una nuova auto?” realizzata da Areté. Se da un lato il digitale consolida il proprio ruolo nella fase iniziale del percorso, dall’altro il momento della decisione resta fortemente legato all’esperienza fisica, infatti l’84% degli acquirenti visita più di una concessionaria e ben il 64% ne esplora almeno tre prima di prendere una decisione.

Nell’era delle ricerche online e dei configuratori digitali, il concessionario continua a giocare un ruolo chiave.

A guidare davvero la scelta del modello, però, sono soprattutto fattori economici: il prezzo rappresenta il primo criterio per il 38% degli intervistati, seguito da consumi (22%) e costi di manutenzione (10%). Nel complesso, quasi tre italiani su quattro (74%) dichiarano di basare la decisione su variabili legate alla sostenibilità economica dell’acquisto.

“Dalla nostra analisi emerge con chiarezza che il concessionario resta un attore essenziale nel processo di acquisto dell’auto”, ha commentato Massimo Ghenzer, Presidente di Areté. “Oltre sei italiani su dieci individuano la vettura più adatta grazie al supporto del dealer, che viene scelto soprattutto per la fiducia che è in grado di infondere, per la trasparenza con cui comunica e per la reputazione di cui gode”.