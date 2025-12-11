L’integrazione dell’intelligenza artificiale nei processi di sviluppo automobilistico entra in una fase decisiva grazie alla collaborazione tra Nissan Technical Centre Europe e Sonatus, realtà statunitense specializzata in software per veicoli. L’accordo segna un passo rilevante nell’evoluzione dei sistemi di collaudo, dove l’analisi in tempo reale dei dati di bordo diventa uno strumento centrale per anticipare criticità e ottimizzare tempi e costi.

A Cranfield, sede europea della ricerca Nissan, gli ingegneri possono ora utilizzare strumenti come Collector AI e AI Technician, piattaforme capaci di raccogliere ed elaborare informazioni provenienti da sensori, centraline elettroniche e apparati diagnostici. L’elaborazione continua dei dati consente di individuare irregolarità e comportamenti anomali in modo immediato, riducendo drasticamente la necessità di ricorrere a veicoli di prova e abbreviando le fasi di analisi.

I primi test mostrano come il supporto dell’IA riesca a comprimere i tempi di indagine da due settimane a pochi giorni, contribuendo al percorso di efficientamento previsto dal piano Re:Nissan, che punta a processi più snelli e competitivi.

IA nei test Nissan: una nuova metodologia di sviluppo

Il ricorso a strumenti intelligenti sarà esteso ai futuri programmi di verifica dei prossimi modelli Nissan, tra cui JUKE 100% elettrico e la nuova generazione di Nissan LEAF, dove l’analisi predittiva rivestirà un ruolo chiave. La collaborazione con Sonatus introduce una piattaforma capace di gestire volumi di dati complessi con maggiore precisione, aumentando la qualità delle informazioni utili alle decisioni tecniche.

Le due aziende presenteranno una dimostrazione congiunta delle nuove tecnologie durante il CES 2026 di Las Vegas, mostrando l’evoluzione dei sistemi di raccolta e interpretazione dei dati per applicazioni automotive.