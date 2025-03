Nissan meno 'giapponese', lascia ceo Uchida arriva il messicano Espinosa

Le difficoltà emerse con il tentativo (fallito) di fusione con Honda costano caro ai vertici di Nissan Motor Co. Così la casa giapponese - confermando voci che circolavano da giorni - ha formalizzato l'uscita di scena di Makoto Uchida, il ceo che ha guidato il gruppo dalla fine del 2019. Al suo posto il messicano Ivan Espinosa, attualmente Chief Planning Officer, una nomina di un manager che conosce bene il gruppo (in cui lavora dal 2003, anche con un passaggio in Nissan Europe) ma che verosimilmente guarda anche al mercato nordamericano, dove Nissan soffre da tempo.

Ma i cambiamenti non finiscono qui. Infatti con decorrenza a partire dal 1° aprile, il comitato direttivo ha deliberato importanti cambiamenti del Comitato Esecutivo, con una promozione fra l'altro per Guillaume Cartier, attuale Chief Performance Officer, che avrà anche la responsabilità del Global Marketing e della Customer Experience. Eiichi Akashi è nominato Chief Technology Officer & Executive Officer, mentre Teiji Hirata assumerà il ruolo di Chief Monozukuri Officer & Executive Officer, responsabile della produzione e della gestione della catena di fornitura e Jeremy Papin, attuale Chief Financial Officer, è nominato Executive Officer. In totale cinque top manager giapponesi lasciano il loro incarico in una riorganizzazione che è stata accolta positivamente in borsa (+4,40% per il titolo Nissan) ma che ora è attesa alla prova più dura, quella dei mercati.