La SF90 XX Stradale è la prima Ferrari della linea "XX" a essere omologata per l’uso stradale. Un progetto che unisce l’anima corsaiola alla fruibilità su asfalto, rappresentando un nuovo capitolo per Maranello. NOVITEC, specialista tedesco nella personalizzazione delle supercar italiane, ha deciso di spingere al limite la sportiva di Maranello.

Il V8 biturbo da 4.0 litri della Ferrari SF90 XX Stradale, in configurazione originale accreditato di 797 CV, riceve un nuovo impianto di scarico ad alte prestazioni, disponibile in acciaio inox o in INCONEL.

Ferrari SF90 XX Stradale, oltre 1.000 cavalli per la supercar stradale

L’Inconel è un materiale utilizzato anche in Formula 1, garantisce un flusso ottimale dei gas e una dissipazione termica superiore, soprattutto se abbinata alla placcatura in oro 999. La nuova configurazione consente al motore termico di sviluppare 827 CV e 840 Nm di coppia massima, portando la potenza complessiva a ben 1.060 CV.

Il sistema di scarico può includere terminali con valvole attive per la gestione del sound, rendendo l’esperienza di guida ancora più coinvolgente.

L’estetica della vettura resta fedele all’aerodinamica originale Ferrari, ma NOVITEC aggiunge dettagli in carbonio a vista, come le calotte degli specchietti laterali.

Il setup dinamico è stato ulteriormente affinato grazie a nuove molle sportive che abbassano l’assetto di 25 mm.

In collaborazione con Vossen, sono stati sviluppati cerchi forgiati in tre diversi design, disponibili in numerose finiture. L’esemplare presentato monta cerchi da 20 pollici all’anteriore e 21 al posteriore, con pneumatici ad alte prestazioni.

L’interno, infine, è completamente personalizzabile su richiesta, offrendo infinite combinazioni di materiali e colori.