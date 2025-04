Citroen rinnova la sua proposta nel segmento C con la nuova edizione "Collection" 2025 della C4, un’interpretazione raffinata che unisce stile e tecnologia. Basata sull’allestimento intermedio PLUS, questa versione si distingue per un design ricercato, dettagli esclusivi e dotazioni pensate per la massima comodità quotidiana.

L’estetica della nuova Citroen C4 Collection si caratterizza per colori forti ed eleganti: i cerchi in lega Amber Black da 18 pollici, il tetto bicolore Perla Nera e i vetri posteriori oscurati rafforzano l’identità sportiva del modello.

Gli interni offrono una sensazione di armonia, grazie ai sedili Advanced Comfort "Urban Grey" con inserti Curitiba White e nuovi pannelli porta rivestiti in tessuto TEP grigio.

Nuova Citroen C4 Collection con ChatGPT

La strumentazione digitale include un display da 7 pollici e un touchscreen HD da 10, con infotainment connesso, navigazione 3D e compatibilità Android Auto e Apple CarPlay. I

l comando vocale " Ciao Citroen " attiva un assistente digitale avanzato. ChatGPT, integrato tramite SoundHound, migliora ulteriormente l’interazione.

Sul fronte delle motorizzazioni, la gamma propone l’efficiente Hybrid 145 e-DCS6, che abbina un motore turbo benzina da 136 CV a un’unità elettrica da 21 kW per un’esperienza fluida e a basso consumo. In alternativa, la versione Electric da 156 CV garantisce fino a 415 km di autonomia e supporta la ricarica rapida fino a 100 kW.

Tra le innovazioni, la funzione V2L (Vehicle-to-Load) consente di alimentare dispositivi esterni tramite l’auto, mentre il sistema di pianificazione intelligente ottimizza ogni tragitto, integrando dati su traffico e colonnine.

C4 Collection 2025 è una berlina pensata per chi cerca modernità, comfort e soluzioni intelligenti, in un pacchetto dallo stile deciso e funzionale. Arriverà a giugno 2025.