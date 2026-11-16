circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova Dacia Spring: sarà prodotta in Europa

sponsor

Nuova Dacia Spring: sarà prodotta in Europa
Segui Adnkronos su Google
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dacia rinnova completamente la Spring, introducendo una seconda generazione che conserva soltanto il nome del modello precedente. La nuova citycar elettrica nasce sulla piattaforma RGEV small di Renault Group e, per la prima volta, viene prodotta in Europa, nello stabilimento sloveno di Novo Mesto.

Il progetto punta su efficienza, abitabilità e costi contenuti, mantenendo la filosofia essenziale del marchio. La carrozzeria cresce di 15 centimetri in lunghezza e 18 in larghezza, raggiungendo rispettivamente 3,85 e 1,74 metri.

Il design introduce linee geometriche, protezioni esterne e una firma luminosa ispirata al logo Dacia Link.

Il motore elettrico sviluppa 80 CV e 175 Nm, permettendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 12,1 secondi e una velocità massima di 130 km/h.

La batteria LFP da 27,5 kWh utili garantisce fino a 250 chilometri di autonomia WLTP, con consumi dichiarati di 12,7 kWh/100 km.

Nuova Dacia Spring: ricarica rapida, abitabilità e tecnologia

La ricarica standard in corrente alternata avviene a 6,6 kW. Con il pacchetto dedicato sono disponibili un caricatore AC da 11 kW e la ricarica rapida DC da 50 kW, che permette di passare dal 15 all'80% in 28 minuti.

Nonostante le dimensioni compatte, Spring offre un bagagliaio da 337 litri, ampliabile a 1.283 litri abbattendo i sedili posteriori. Disponibile anche un vano anteriore supplementare da 18 litri.

L'abitacolo comprende strumentazione digitale da 7 pollici e, nell'allestimento Journey, touchscreen da 10,1 pollici con navigazione connessa e compatibilità wireless Apple CarPlay e Android Auto.

La gamma si articola nelle versioni Expression e Journey, entrambe equipaggiate con lo stesso propulsore.

Tra le dotazioni figurano sensori posteriori, freno di stazionamento elettrico e sistema modulare YouClip. Il peso parte da 1.212 kg, contribuendo all'efficienza complessiva.

Con questa generazione, Dacia punta a rafforzare la propria presenza nel segmento delle elettriche urbane, combinando produzione europea, maggiore spazio e tecnologia accessibile.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
News to go
Commercio, cresce età media titolari negozi e ristoranti
Atp Finals, è il giorno di Alcaraz e Cobolli: il day 2 a Torino - Videonews dal nostro inviato
Leone XIV vola sui cieli del Perù in elicottero, il video del Papa nella cabina di pilotaggio
News to go
Influenza, quasi 500mila italiani a letto con virus respiratori
Atp Finals, il videomessaggio di Bove per Cobolli: "Darà il massimo per l'Italia"
News to go
Ai rivoluziona il commercio, nei negozi arrivano i commessi virtuali
Atp Finals, festa per Zverev: i tifosi 'abbracciano' il numero uno, ma qualcuno resta deluso
'Rocky' compie 50 anni, l'omaggio a Philadelphia è da record del mondo - Video
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Mobilità nelle città d'Italia, il 60% in auto - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza