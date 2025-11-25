circle x black
Nuova Fiat 500 Hybrid: il ritorno a Mirafiori
25 novembre 2025 | 18.11
Redazione Adnkronos
La Fiat 500 Hybrid torna sotto i riflettori internazionali inaugurando una nuova fase per il marchio torinese, presentata durante un media drive ospitato nel capoluogo piemontese dal 21 al 28 novembre. Questa versione ibrida conserva il fascino intramontabile della 500, ma introduce un approccio più contemporaneo alla mobilità urbana, mantenendo intatto il legame con l’eleganza del design italiano.

Il debutto della nuova Fiat 500 Hybrid della compatta ibrida segna anche un ritorno simbolico alle origini: la produzione è ripartita a novembre nelle Carrozzerie di Mirafiori, lo storico impianto dove la 500 vide la luce nel 1957. L’obiettivo iniziale è raggiungere quota 5.000 unità entro fine anno, per poi arrivare (a pieno regime) a un incremento potenziale di circa 100.000 vetture annue. Una scelta industriale che rafforza il ruolo strategico di Torino e consolida la relazione tra FIAT e la sua città natale.

Nuova Fiat 500 Hybrid: gamma, versioni e personalità

La gamma si sviluppa su tre configurazioni di carrozzeria: Hatchback, 3+1 (ordinabile dall’inizio del prossimo anno) e Cabrio, affiancate dagli allestimenti POP, ICON e LA PRIMA. In occasione del lancio debutta anche la serie speciale “TORINO”, dedicata esclusivamente alla Hatchback e pensata come tributo alla città che continua a incarnare l’identità del brand.

La versione POP rappresenta la 500 nella sua forma più essenziale: concreta, intuitiva, ideale per chi cerca funzionalità quotidiana senza rinunciare allo stile. La ICON interpreta invece l’anima tecnologica della gamma, con un mix di comfort, connettività e carattere urbano che conferma la vocazione moderna dell’ibrida cittadina. Al vertice si colloca LA PRIMA, allestimento premium che concentra finiture curate, dotazioni esclusive e tutto il fascino senza tempo della city car FIAT.

