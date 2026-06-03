circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova Kia XCeed, il crossover si evolve tra comfort e tecnologia

sponsor

Nuova Kia XCeed, il crossover si evolve tra comfort e tecnologia
03 giugno 2026 | 17.44
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

La nuova Kia XCeed si rinnova con l’obiettivo di consolidare la presenza del marchio coreano nel competitivo segmento C europeo. Il crossover urbano evolve seguendo la filosofia stilistica “Opposites United”, introducendo un design più moderno, una connettività avanzata e un pacchetto tecnologico sviluppato per migliorare comfort e sicurezza nella guida quotidiana.

CTA

Prodotta nello stabilimento Kia di Zilina, in Slovacchia, la nuova Kia XCeed mantiene la propria identità di crossover compatto pensato per chi cerca versatilità, praticità e uno stile distintivo. Le linee esterne sono state completamente aggiornate, con un nuovo cofano, paraurti ridisegnati, gruppi ottici rivisti e nuovi cerchi in lega da 18 pollici che accentuano la presenza su strada.

Kia XCeed introduce infotainment evoluto e nuovi ADAS

La nuova Kia XCeed adotta un sistema a doppio schermo composto da quadro strumenti digitale e display centrale da 12,3 pollici. La configurazione migliora la leggibilità delle informazioni e rende più intuitivo l’accesso alle funzioni principali del veicolo.

Debuttano inoltre servizi connessi evoluti tramite Kia Connect e Digital Key 2.0, che consente di utilizzare lo smartphone compatibile come chiave digitale. Presente anche la ricarica wireless per dispositivi mobili.

Sul fronte della sicurezza, il crossover amplia la dotazione ADAS con sistemi come Highway Driving Assist, Blind-Spot Collision-Avoidance Assist e Rear Cross-traffic Collision-Avoidance Assist. A questi si aggiungono telecamera interna per il monitoraggio dell’attenzione del conducente e sistema Forward Collision-Avoidance Assist 1.5.

Kia ha lavorato anche sul comfort di marcia, introducendo aggiornamenti alle sospensioni posteriori e miglioramenti NVH per ridurre rumori e vibrazioni. Le modalità di guida Normal e Sport sono state inoltre ricalibrate per offrire una risposta più differenziata.

La gamma motori della nuova Kia XCeed comprende unità benzina e mild hybrid. Il propulsore 1.0 T-GDI da 115 CV può essere abbinato al cambio manuale o al doppia frizione 7DCT, mentre sul mercato italiano sarà disponibile anche il 1.6 T-GDI da 150 CV con trasmissione automatica DCT a sette rapporti.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
kia kia ceed nuova kia ceed
Vedi anche
Giardino all'italiana nel Cortile d'onore di Montecitorio, il video dal drone
Tromba d'aria a Roma, alberi caduti e auto distrutte a Conca d'Oro - Video
Il cane Briciola va in pensione, ultima parata del 2 giugno per la mascotte dei carabinieri - Video
2 giugno, Bersaglieri a Palazzo Chigi: concerti in Piazza Colonna per la Festa della Repubblica - Video
2 giugno, l'omaggio della presidente Metsola a Bruxelles - Video
Pedaggi autostradali, scatta il rimborso: cos'è e come funziona
News to go
Ponte del 2 giugno, ecco che tempo farà
Speleologo bloccato in grotta, ecco cosa è successo: parla il soccorritore - Video
Vannacci: "Futuro nazionale si sta radicando in Sicilia, più di 5000 iscritti e tanti giovani"
Carta nazionale della sostenibilità per un turismo equilibrato
News to go
Musica dal vivo motore per l'economia italiana: spesi oltre 1 miliardo di euro nel 2025
News to go
Medici gettonisti nel 55% dei pronto soccorso, Schillaci annuncia nuovi controlli


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza