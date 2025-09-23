circle x black
Nuova Mazda6e al Salone dell'Auto di Torino

Nuova Mazda6e al Salone dell’Auto di Torino
23 settembre 2025 | 15.44
Redazione Adnkronos
Mazda sceglie il Salone dell’Auto di Torino per presentare in prima assoluta la Mazda6e, la nuova berlina 100% elettrica che segna un passaggio importante nella storia del marchio. Nel cuore della città, a Piazza Castello, i visitatori potranno ammirare da vicino il modello e, per la prima volta, provarlo su strada. Dal 25 settembre, inoltre, le concessionarie ufficiali Mazda apriranno le prenotazioni per i test drive, offrendo così al pubblico la possibilità di vivere un’esperienza di guida elettrica senza precedenti.

Mazda6e: design Kodo e tecnologia elettrica

La Mazda6e si distingue per l’eleganza delle forme e per l’armonia delle proporzioni, frutto del linguaggio stilistico Kodo – Soul of Motion. Le linee fluide, la silhouette sportiva e la coda corta conferiscono alla berlina un carattere dinamico, pur mantenendo la praticità di una cinque porte. La ricerca estetica si combina con soluzioni tecnologiche di ultima generazione, pensate per coniugare efficienza, sicurezza e piacere di guida.

Il nuovo modello esprime la filosofia Jinba Ittai, che da sempre guida lo sviluppo delle vetture Mazda: una connessione totale tra automobilista e veicolo, resa possibile da un assetto bilanciato, una risposta precisa dello sterzo e un approccio che valorizza la sensazione di controllo e fluidità. Con la Mazda6e, questi principi trovano una nuova declinazione nella mobilità elettrica.

La Mazda6e non rappresenta soltanto un debutto di prodotto, ma un tassello della strategia multi-solution del marchio giapponese. Mazda è convinta che non esista una via unica alla mobilità sostenibile: per questo affianca all’elettrico le tecnologie ibride, plug-in e termiche di nuova generazione. L’obiettivo è ridurre concretamente le emissioni globali senza sacrificare il piacere di guida e l’affidabilità che contraddistinguono la Casa.

