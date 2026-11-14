circle x black
Cerca nel sito
 

Nuova Nissan LEAF: debutta in Italia la terza generazione

sponsor

Nuova Nissan LEAF: debutta in Italia la terza generazione
Segui Adnkronos su Google
14 novembre 2026 | 19.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La nuova Nissan LEAF debutta sulle strade italiane, inaugurando una fase importante nella storia della vettura che nel 2010 contribuì a rendere accessibile la mobilità elettrica. Giunta alla terza generazione, abbandona la tradizionale carrozzeria berlina per adottare un design crossover, accompagnato da una piattaforma dedicata e tecnologie evolute.

Con oltre 730.000 esemplari venduti nel mondo, LEAF rappresenta uno dei modelli simbolo dell'elettrificazione Nissan. La nuova generazione punta soprattutto su autonomia, efficienza e versatilità.

La gamma comprende due batterie, rispettivamente da 52 e 75 kWh, che garantiscono percorrenze dichiarate fino a 440 e 622 chilometri nel ciclo WLTP.

La ricarica rapida in corrente continua raggiunge 150 kW e permette di recuperare fino a 420 chilometri in circa 30 minuti.

Il sistema di gestione termica della batteria dialoga con Google Maps, programmando le soste e preparando automaticamente l'accumulatore alla ricarica.

Nuova Nissan LEAF: design crossover e tecnologia di bordo

Realizzata sulla piattaforma CMF-EV, la nuova LEAF presenta una carrozzeria aerodinamica con coefficiente di resistenza pari a 0,25.

Il design comprende maniglie integrate, cerchi fino a 19 pollici e gruppi ottici posteriori tridimensionali. Il bagagliaio offre una capacità di 437 litri.

L'abitacolo introduce due schermi da 14,3 pollici, servizi Google integrati e connettività NissanConnect.

La funzione Vehicle-to-Load consente di alimentare dispositivi esterni fino a 3,6 kW, mentre l'impianto audio BOSE Personal Plus integra un altoparlante nel poggiatesta del conducente.

Il motore elettrico sviluppa 218 CV e 355 Nm, permettendo di accelerare da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi.

Le sospensioni adottano uno schema MacPherson anteriore e multilink posteriore, privilegiando comfort e precisione di guida.

Tra i sistemi di assistenza figurano ProPILOT Assist con Navi-link, e-Pedal Step e Around View Monitor con visualizzazione tridimensionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Nordio: "Ricandidarmi? Se Meloni me lo chiedesse sarebbe un onore, ma non pretendo nulla"
Cortei a Torino, minore identificato per disordini 17 ottobre: trovati machete e pistola a piombini - Video
Caso Pasolini, Nordio: "Difficile ricostruire la verità dopo 50 anni" - Video
News to go
L'ucraina a rischio collasso demografico per la guerra - Video
News to go
Scioperi bus, treni, aerei: il calendario degli scioperi da oggi a fine mese - Video
Maltempo in Toscana, "Via, Via tutti": l'avvertimento prima della frana in diretta - Video
Ddl Concorrenza alla Camera, le modifiche proposte - Video
L'ex hacker: "In Italia abbiamo dei geni 'buoni' che ci possono difendere" - Video
Sinner apre il profilo TikTok: "Grazie per l'affetto, fatemi sapere cosa volete vedere" - Video
News to go
Fotovoltaico, confermato il no se a terra nei terreni agricoli
Tumori, l'appello video di Jessica Scarpa: "Daraxonrasib per tutti i pazienti, firmate la petizione"
Mister Alvini e l'aneddoto sul fantacalcio: "Babbo, Raimondo gioca?" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza