L’evoluzione 2025 della Toyota GR Supra spinge la sportività a nuovi livelli con due configurazioni esclusive sviluppate da TOYOTA GAZOO Racing. A90 Final Edition e Lightweight EVO condividono l’architettura a trazione posteriore con motore anteriore, ma portano al limite ogni componente per massimizzare controllo e performance.

La GR Supra A90 Final Edition adotta una versione aggiornata del sei cilindri turbo da 3.0 litri, ora capace di erogare 441 CV e 571 Nm. Il motore beneficia di un nuovo impianto di aspirazione, gestione elettronica rivista e interventi sul catalizzatore per ridurre le perdite di pressione. Il raffreddamento è stato migliorato con l’inserimento di un secondo radiatore e un nuovo sistema di ventilazione per il differenziale.

Toyota GR Supra 2025, fibra di carbonio e impianto di scarico Akrapovic

A livello telaistico, spiccano le sospensioni KW a smorzamento regolabile, pneumatici Michelin ad alta aderenza e una serie di rinforzi strutturali derivati dalla versione GT4. Il sistema frenante firmato Brembo utilizza dischi maggiorati forati con pinze ad alte prestazioni e tubazioni in acciaio inox. Il sound è affidato a un impianto Akrapovic in titanio, ottimizzato per le alte prestazioni.

La Lightweight EVO, pensata per offrire una connessione più diretta tra pilota e vettura, affina ulteriormente il bilanciamento dinamico con ammortizzatori ritarati, camber ottimizzato e una barra antirollio anteriore irrigidita. Anche qui il cambio manuale a sei marce è parte integrante del progetto.

Aerodinamicamente, entrambe le versioni adottano appendici in fibra di carbonio, spoiler posteriori dedicati e nuovi profili per la gestione dei flussi. All’interno dominano Alcantara, sedili sportivi GR e dettagli esclusivi per un’esperienza da cockpit.