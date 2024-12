Peugeot Landtrek è un pick-up di successo nel suo segmento di mercato.

Con oltre 2,5 milioni di unità vendute a partire dal suo lancio commerciale, Peugeot Landtrek è venduto in circa 40 Paesi, principalmente in Africa, Medio Oriente e Sud America.

Combina le esigenze di spostamento per uso privato a quelli per utilizzo professionale, il pick-up della Casa del Leone è disponibile con un’ampia scelta di motorizzazioni e in tre configurazioni: cabina, cabina singola e doppia cabina, per una lunghezza che varia da 5,33 metri a 5,39 metri.

A prescindere dalle versioni, unica è la larghezza di ben 1,92 metri.

Esteticamente tante le novità rispetto al modello precedente, a cominciare dalla calandra, per passare alle luci diurne a LED a forma di artigli.

Peugeot Landtreck, nuova motorizzazione MultiJet Diesel

Un quattro cilindri da 2.184 cc capace di sprigionare una potenza massima di 200 cavalli per una coppia di 450 Nm. La nuova motorizzazione è disponibile sia con cambio manuale a 6 marce sia con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti.

La versione d’accesso è spinta da un propulsore Diesel da 1,9 litri da 150 CV e 350 Nm di coppia massima. Sul fronte delle motorizzazioni benzina, il Landtreck si avvale di un’unità turbo da 2,4 litri da 210 CV e 320 Nm di coppia.

Il pick-up francese è offerto con trazione 4x2 o 4x4 con marce ridotte. La presenza di un differenziale posteriore sulla variante con trasmissione integrale e il sistema eLocker con disinnesto automatico, consente al Landtrek di affrontare agevolmente anche i percorsi più impervi.