Nuovo Skoda Elroq è un SUV compatto elettrico che combina robustezza, autenticità e funzionalità.

Nasce come valida alternativa alle sorelle ma anche alle concorrenti endotermiche, la nuova proposta del Marchio boemo è in grado di offrire comfort e autonomia anche nei trasferimenti a medio e lungo raggio. Già in vendita, le prime consegne del nuovo Skoda Elroq partiranno dal primo trimestre 2025. Nel corso del prossimo anno sarà disponibile anche la trazione integrale.

Skoda Elroq, motori e autonomia

Ampia la disponibilità di motorizzazioni completamente elettriche. Le potenze partono dai 125 kW per la Elroq 50, versione base. Salendo di livello, in gamma è presente la Elroq 85x, dotata di un motore aggiuntivo sull’asse anteriore e di trazione integrale. Quest’ultima versione è capace di percorrere fino a 560 km con un pieno di energia.

Le velocità di ricarica supportate arrivano fino a 175 kW, la Elroq 85x e la Elroq 85 a trazione posteriore sono in grado di passare dal 10% all’80% della capacità massima del pacco batteria, in meno di 25 minuti.

Estetica e design

Elroq adotta il nuovo linguaggio stilistico del brand boemo. La classica calandra lascia il posto a un “Tech-Deck Face” in nero lucido. Caratteristici anche i fari full LED. Per la prima volta il lettering Skoda è posizionato sul cofano.

Nella vista laterale il compatto SUV elettrico esprime tutta la sua aerodinamicità, il coefficiente di resistenza aerodinamica è di appena 0,26.

Un fattore questo che, unitamente alla potenza a disposizione, consente al nuovo Elroq di raggiungere una velocità massima di 180 km/h.

Moderno, tecnologico, sostenibile ma anche spazioso. La capacità di carico varia dai 470 litri ai 1.580 litri con i sedili posteriori abbattuti. Immancabili le soluzioni intelligenti “Simply Clever”, scomparti strategici che consentono di stivare fino a 48 litri.