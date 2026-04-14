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Opel, 120 anni di crescita: dalla millesima auto alla leadership europea

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Opel, 120 anni di crescita: dalla millesima auto alla leadership europea
14 aprile 2026 | 13.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nel marzo del 1906, Opel raggiungeva un traguardo destinato a segnare il proprio sviluppo industriale: la produzione della millesima automobile. Un risultato che, a distanza di 120 anni, assume un valore simbolico nel racconto della crescita del marchio tedesco, oggi parte integrante del gruppo Stellantis.

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Opel 120 anni produzione auto tra innovazione e numeri

Nel corso dei decenni, la crescita produttiva ha seguito un ritmo costante, accompagnando l’evoluzione dell’automobile. Nel 1936, con la Opel Olympia, Opel raggiunse quota 500.000 unità prodotte. Un modello che segnò un passaggio tecnico importante grazie alla carrozzeria portante in acciaio, soluzione destinata a diventare uno standard nell’industria.

La Olympia non fu solo un successo industriale, ma anche un simbolo della capacità comunicativa del marchio: la vettura fu infatti trasportata fino in Brasile a bordo del dirigibile Hindenburg, trasformandosi in una delle operazioni promozionali più iconiche dell’epoca.

Il percorso proseguì fino al 1956, quando una Opel Kapitan celebrò la produzione della duemilionesima automobile. Un modello che sintetizzava l’evoluzione del marchio, sia sul piano tecnico sia su quello stilistico, con motorizzazioni più performanti e una maggiore attenzione al comfort.

Questi traguardi raccontano un’evoluzione che va oltre i numeri. Dalla produzione artigianale dei primi anni del Novecento alla standardizzazione industriale, Opel ha contribuito alla diffusione dell’automobile su larga scala.

Oggi, il Marchio continua a muoversi in un contesto profondamente trasformato, puntando su una gamma sempre più orientata all’elettrificazione e sulla capacità di adattarsi a nuove esigenze di mobilità. Una traiettoria che affonda le proprie radici in una storia industriale lunga oltre un secolo.

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opel produzione auto
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