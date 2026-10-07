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Peugeot 208 e 2008 Lumiere: la serie speciale ispirata al cinema

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Peugeot 208 e 2008 Lumiere: la serie speciale ispirata al cinema
07 ottobre 2026 | 10.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Peugeot introduce la nuova serie speciale Lumiere dedicata a 208 e 2008, due dei modelli centrali della propria gamma. Un allestimento che parte dalla versione Allure e aggiunge elementi estetici e dotazioni specifiche, mantenendo un’offerta di motorizzazioni che comprende varianti elettriche, ibride e a combustione.

Per la Peugeot 208 Lumiere debutta il Verde Alvao, mentre la 2008 propone il nuovo Blu Nazare. Sulla compatta la carrozzeria è abbinata al tetto nero lucido a contrasto, soluzione ripresa sulla 2008 attraverso le barre sul tetto con la stessa finitura. A caratterizzare ulteriormente le due vetture provvedono i cerchi in lega diamantati bicolore con verniciatura Black Mist: da 16 pollici sulla 208 e da 17 sulla 2008.

Peugeot Lumiere, dettagli esclusivi dentro e fuori

L’allestimento interviene in maniera evidente anche sull’abitacolo. I sedili anteriori, derivati dalla versione GT, adottano rivestimenti Tremezzo tri-tessuto con impunture Opalite blu-verdi e logo Peugeot sui poggiatesta. La stessa tonalità delle cuciture ritorna sui braccioli dei pannelli porta, mentre anteriormente compare una serigrafia dedicata sull’inserto nero lucido.

I battitacco anteriori in alluminio firmati Peugeot completano la personalizzazione. Sulla 208 Lumiere è prevista anche un’illuminazione interna a LED specifica.

La dotazione aggiunge inoltre alcuni contenuti pensati per semplificare l’utilizzo quotidiano. Entrambi i modelli dispongono di accesso e avviamento keyless e telecamera posteriore ad alta definizione, mentre la 2008 offre anche un piano di carico regolabile su due livelli.

Il nome Lumiere sottolinea il rapporto sempre più stretto tra Peugeot e il mondo del cinema. Le nuove 208 e 2008 saranno infatti protagoniste alla Festa del Cinema di Roma, in programma dal 13 al 25 ottobre, con una prima esposizione al MAXXI e successivamente all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone.

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