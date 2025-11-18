circle x black
Cerca nel sito
 

Peugeot 3008 Dual Motor: evoluzione tecnica nella nuova architettura elettrica

sponsor

Peugeot 3008 Dual Motor: evoluzione tecnica nella nuova architettura elettrica
18 novembre 2025 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La Peugeot 3008 Dual Motor rappresenta il punto più avanzato dell’evoluzione elettrica del marchio, introducendo una configurazione a doppia motorizzazione che ridefinisce trazione, efficienza e comportamento dinamico. L’interpretazione FASTBACK, scelta per la terza generazione, non è solo una soluzione estetica ma contribuisce al miglioramento dell’aerodinamica e dell’efficienza operativa, elementi centrali nella progettazione del modello.

Il design esterno privilegia superfici pulite, gruppi ottici anteriori dal layout tecnologico e un posteriore rastremato che ottimizza i flussi d’aria. Il risultato è un SUV elettrico che unisce presenza scenica e razionalità ingegneristica. All’interno, il PEUGEOT i-Cockpit evolve nel nuovo Panoramic, caratterizzato da un ampio display sospeso che integra in modo fluido strumentazione digitale e infotainment, riducendo tempi di consultazione e aumentando la percezione di controllo.

Peugeot 3008 Dual Motor: architettura elettrica, trazione integrale e tecnologie chassis

Il cuore della Peugeot 3008 Dual Motor è la nuova architettura a doppio motore elettrico: un propulsore è collocato sull’asse anteriore e un secondo su quello posteriore, garantendo una trazione integrale senza albero di trasmissione e con risposta istantanea.

Questa soluzione permette un’ottimizzazione della coppia in tempo reale, migliorando stabilità, accelerazione e capacità di gestione del fondo stradale, soprattutto in condizioni di bassa aderenza.

L’evoluzione tecnica coinvolge anche l’efficienza energetica: la gestione intelligente dei due motori privilegia il funzionamento dell’asse anteriore nelle situazioni ordinarie, attivando l’unità posteriore solo quando è necessario incrementare la trazione o la dinamica del veicolo. Il risultato è un compromesso ideale tra prestazioni e autonomia.

La piattaforma permette inoltre di integrare una batteria di nuova generazione, caratterizzata da una densità energetica migliorata e da una struttura ottimizzata per ridurre ingombri e aumentare la rigidità torsionale del corpo vettura. Questo contribuisce in modo significativo alla precisione dello sterzo e alla qualità di assorbimento delle sospensioni.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Peugeot 3008 Dual Motor
Vedi anche
News to go
Telemarketing, dal 19 novembre stop a chiamate commerciali da finti cellulari italiani
Stati generali salute Lazio, Rocca: “Programmare insieme il futuro”
Stati generali salute Lazio, Schillaci: "Allenza con regioni per aumentare prevenzione" - Video
News to go
Bonus elettrodomestici, click day il 18 novembre: come richiederlo
Bove: "La mia condizione fisica migliora e voglio tornare a giocare il prima possibile" - Video
Roma, Verdone sindaco per un giorno: "Roberto, oggi ti comando" - Video
Roma, assessore sardo inciampa e sfonda vetrata di Sironi al Mimit: ecco il momento della caduta - Video
La Russa scaramantico: "Scudetto Inter? Tiè" - Video
Italia, La Russa a Gattuso: "Non si può dire 'vergogna' a uno spettatore che fischia" - Video
Sanremo, Jovanotti: "Quest'anno non ci sarò. Conduttore? Solo con Fiorello" - Video
Formula 1, Benetton: "Un rientro nel circus? Niente di concreto, ma attenti a sport" - Video
Proteste pro Gaza prima di Italia-Israele, Piantedosi: "Per Amnesty violazioni a corteo Udine? Pietoso rovesciare verità" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza