circle x black
Cerca nel sito
 

Polestar 5 Performance GT: il test drive virtuale arriva nei Polestar Space

sponsor

Polestar 5 Performance GT: il test drive virtuale arriva nei Polestar Space
11 dicembre 2025 | 07.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Gli appassionati potranno provare Polestar 5 attraverso una nuova esperienza virtuale disponibile in una selezione di Polestar Space.

L’iniziativa accompagna l’introduzione della Polestar 5 Performance GT ad alte prestazioni all’interno di Gran Turismo 7, resa possibile dall’aggiornamento gratuito del 4 dicembre sviluppato insieme a Polyphony Digital. Una scelta che permette di avvicinarsi alla futura ammiraglia del marchio in un contesto realistico e fedele alle sue qualità dinamiche.

Il debutto nel simulatore offre la possibilità di analizzare nel dettaglio la nuova GT, mentre i test drive su strada saranno accessibili dalla metà del 2026, quando la vettura arriverà negli Space europei.

Polestar 5 Performance GT: caratteristiche, sfida virtuale e fedeltà dinamica

Secondo Kristian Elvefors, Chief Commercial Officer di Polestar, concedere un’anteprima dinamica della vettura è un modo per far comprendere fin da subito il carattere della nuova Performance GT, nell’attesa della disponibilità fisica nei Polestar Space.

L’iniziativa è accompagnata da competizioni a tempo all’interno degli store e da un time trial internazionale aperto a tutti i giocatori di Gran Turismo 7. La prova globale si svolge sul circuito di Brands Hatch e mette in palio un viaggio esclusivo in Giappone per assistere alle finali mondiali della GT World Series 2025.

Nel simulatore, Polestar 5 viene proposta nella sua configurazione più performante: fino a 650 kW, 1.015 Nm di coppia e un’accelerazione 0 - 100 km/h in 3,2 secondi.

La vettura è costruita sulla Polestar Performance Architecture (PPA), una piattaforma in alluminio legato sviluppata per unire rigidità, precisione e comfort nelle lunghe percorrenze. La quattro porte si colloca così a metà strada tra la tradizione delle Gran Tourer e l’efficacia di una sportiva moderna.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Polestar 5 Polestar Space.
Vedi anche
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino
News to go
Natale, l'allarme dei medici ambientali: "Crescono emissioni, consumi e rifiuti"
News to go
8 dicembre, scatta il rito dell'albero di Natale
News to go
Montagna, salgono i prezzi di skipass e abbonamenti
Scala, la festa delle maestranze e degli artisti dietro le quinte dopo la Prima - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza