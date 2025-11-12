circle x black
Porsche Cayenne Electric: anteprima mondiale per il nuovo SUV a zero emissioni

12 novembre 2025 | 18.47
Redazione Adnkronos
La Porsche Cayenne Electric segna una nuova era per il marchio di Stoccarda. Dopo oltre vent’anni di successi, il SUV che ha ridefinito il concetto di sportività quotidiana si prepara a entrare nel mondo della mobilità elettrica con un modello destinato a stabilire nuovi standard nel segmento dei SUV di lusso.

Realizzata sulla più recente piattaforma dedicata ai veicoli a batteria, la Porsche Cayenne Electric unisce prestazioni elevate, comfort di viaggio e capacità fuoristradistiche, confermando la versatilità che da sempre caratterizza questa gamma.

L’obiettivo è garantire una dinamica di guida di riferimento e un’efficienza in linea con la filosofia di mobilità sostenibile di Porsche, senza rinunciare a potenza e piacere di guida. Il nuovo modello si affiancherà alle versioni termiche e ibride plug-in, completando una delle famiglie più importanti nella storia recente della Casa tedesca.

Anteprima mondiale della Porsche Cayenne Electric

Il debutto della nuova Cayenne Electric è fissato per il 19 novembre 2025 e dopo pochi giorni dopo, il 22 e 23 novembre, la vettura sarà già protagonista dell’evento Icons of Porsche a Dubai, dove migliaia di appassionati si riuniscono ogni anno per celebrare la storia e il futuro del marchio. L’edizione precedente ha attirato oltre 28.000 visitatori da tutto il mondo, confermando la forza e il fascino del brand anche nell’era elettrica.

Con la Cayenne Electric, Porsche rinnova la propria visione della mobilità premium a zero emissioni, combinando innovazione tecnologica e DNA sportivo in un progetto che guarda al futuro con la solidità di un’icona.

