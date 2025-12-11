La collaborazione annunciata da Renault Group e Ford segna un nuovo capitolo per il settore automobilistico europeo, sempre più orientato verso soluzioni a zero emissioni.

Le due aziende hanno definito un’intesa che punta ad ampliare l’offerta di modelli elettrici Ford nel Vecchio Continente, valorizzando al tempo stesso le competenze industriali e tecnologiche di Renault Group.

L’accordo prevede la realizzazione di due veicoli elettrici a marchio Ford sviluppati sulla piattaforma Ampere. La produzione sarà affidata agli stabilimenti Renault del nord della Francia, un polo che negli ultimi anni ha consolidato un ruolo centrale nell’elettrificazione grazie a processi industriali moderni e altamente competitivi.

I nuovi modelli, progettati direttamente dal team Ford, beneficeranno delle competenze condivise in termini di ingegneria, prestazioni e integrazione software, con l’obiettivo di offrire un’esperienza di guida immediata e coerente con il DNA del brand americano.

L’arrivo del primo modello è previsto per l’inizio del 2028.

Reanult Group e Ford: una partnership che valorizza la piattaforma Ampere

Parallelamente allo sviluppo delle autovetture elettriche, Renault Group e Ford hanno firmato una lettera di intenti per valutare collaborazioni nel settore dei veicoli commerciali leggeri in Europa. Questo secondo fronte potrebbe estendersi alla progettazione congiunta di nuovi modelli e a una gestione industriale condivisa, con l’obiettivo di elevare la competitività di entrambe le realtà in un segmento strategico per il mercato europeo.

I vertici delle due aziende hanno sottolineato il valore di un’unione che mette a fattor comune know-how ingegneristico, rete di fornitori e capacità produttiva. Per Renault Group, la partnership rappresenta un ulteriore riconoscimento del lavoro svolto nello sviluppo dell’ecosistema elettrico Ampere.