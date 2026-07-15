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Renault Group nomina Paul Michon Direttore della Comunicazione Corporate

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Renault Group nomina Paul Michon Direttore della Comunicazione Corporate
15 luglio 2026 | 15.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Renault Group rafforza la propria struttura manageriale nell'area della comunicazione annunciando la nomina di Paul Michon a Direttore della Comunicazione Corporate. Il manager entrerà ufficialmente in carica il 1° settembre 2026 e avrà il compito di consolidare la strategia di comunicazione istituzionale del Gruppo, valorizzando il dialogo con media, stakeholder e opinion leader a livello internazionale.

Paul Michon Renault Group: esperienza internazionale per la comunicazione

Nel nuovo incarico Paul Michon risponderà direttamente a Christian Stein, Chief Communication Officer di Renault Group, e sarà responsabile dei rapporti con i media economici, della comunicazione del top management, delle relazioni con gli opinion leader e delle attività dedicate ai principali interlocutori istituzionali.

Il suo ingresso rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento della Direzione Comunicazione del costruttore francese, chiamata a supportare le strategie di sviluppo del Gruppo in un contesto automobilistico sempre più orientato all'innovazione, all'elettrificazione e alla trasformazione industriale.

Paul Michon porta in Renault Group oltre vent'anni di esperienza nella comunicazione corporate. Dopo l'inizio della carriera nel 2003 presso le agenzie Tilder e Havas Paris, dove si è occupato di comunicazione di crisi, consulenza strategica e gestione della reputazione aziendale, nel 2011 è entrato nel Gruppo PPR durante il processo di trasformazione che avrebbe dato vita all'attuale Kering.

All'interno del gruppo del lusso ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità, seguendo l'evoluzione della comunicazione internazionale e contribuendo alla valorizzazione del nuovo posizionamento aziendale. Nel 2017 è stato nominato Direttore della Comunicazione Corporate, assumendo anche la supervisione della comunicazione digitale, della produzione dei contenuti corporate e del coordinamento con le diverse maison del gruppo.

Laureato presso Sciences Po Paris e HEC, Michon metterà ora la propria esperienza al servizio di Renault Group, contribuendo allo sviluppo della comunicazione corporate del costruttore e al rafforzamento delle relazioni con il mondo economico, istituzionale e dei media.

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