Renault Twingo E-Tech Electric debutta in Italia

09 ottobre 2025 | 10.12
Redazione Adnkronos
L’8 ottobre 2025 segna una data importante per Renault: l’Italia è il primo Paese a lanciare il programma Twingo R Pass, l’iniziativa che permette di ordinare in anteprima la nuova Renault Twingo E-Tech Electric ed essere tra i primi a riceverla.

Pensata per la città e sviluppata in tempi record, meno di due anni, la city car 100% elettrica di segmento A viene proposta a un prezzo d’ingresso sotto i 20.000 euro. In Italia, grazie agli incentivi statali e ai vantaggi del programma, sarà disponibile a partire da 9.900 euro.

Renault Twingo E-Tech Electric: city car elettrica dal design iconico

Il nuovo modello rivisita con stile moderno la Twingo di prima generazione, mantenendone lo spirito vivace e ottimista. La campagna teaser già diffusa mostra alcuni dettagli del design: il cofano spiovente che si raccorda al parabrezza per una migliore aerodinamica, i fari Full LED arrotondati e la calandra dal “sorriso” tech in nero lucido.

Al posteriore, i gruppi ottici a mezzaluna e il monogramma Twingo rinnovato rafforzano un look immediatamente riconoscibile, mentre i colori vivaci ne esaltano la personalità urbana.

Il programma R Pass offre ai clienti non solo la possibilità di saltare la fila ordinando l’auto in anticipo, ma anche l’accesso a produzione e consegna prioritarie, oltre a condizioni esclusive di acquisto.

Twingo E-Tech Electric si inserisce in una gamma elettrica completa che comprende anche Renault 5, Renault 4, Megane e Scenic E-Tech Electric. Basata sulla piattaforma AmpR Small, massimizza efficienza e compattezza per rispondere alle sfide urbane e ambientali, rafforzando l’obiettivo di Renault e Ampere: rendere la mobilità elettrica davvero accessibile a tutti.

