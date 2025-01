Rilancio Polestar, nuova strategia, nuovi modelli e scommessa su progetti ricarica

A pochi giorni dalla presentazione del nuovo piano strategico Polestar rilancia sul suo progetto energetico, con la piena disponibilità da oggi dei servizi di Polestar Energy in Regno Unito, Paesi Bassi, Belgio e Svizzera mentre in Svezia, Norvegia, Danimarca, Germania, Austria, Italia e Spagna è disponibile l’offerta che comprende ricarica smart e solare. Per offrire ai clienti una ricarica domestica più intelligente, efficiente ed economica, Polestar Energy si integra con il servizio Charge, che propone oltre 875.000 punti di ricarica in Europa, compresi i Tesla Superchargers.

Grazie all’app Polestar Energy, i clienti possono pianificare l’uso dell’auto e il livello di ricarica desiderato, mentre la ricarica smart si occupa del resto, utilizzando l’energia nei momenti di minor richiesta. Questo equilibrio consente costi energetici più bassi, sotto forma di premi di rete o tariffe elettriche ridotte sulla bolletta con benefici fino al 30%. Entro la fine del 2025, poi, la ricarica bidirezionale con funzionalità vehicle-to-grid e vehicle-to-home sarà introdotta per Polestar 3, consentendo ai clienti di utilizzare l’auto come accumulo di energia e inviare l’energia in eccesso alla rete o alimentare direttamente la propria abitazione.

La casa svedese segnala poi i risultati ottenuti dalla stessa Polestar 3 che ha vinto El Prix, il più grande test indipendente di autonomia invernale al mondo, percorrendo - in condizioni impegnative - 531 km solo il 5% in meno rispetto alla sua autonomia ufficiale WLTP di 561 km. La Polestar 3 Long range Dual motor ha superato 23 concorrenti, appartenenti a segmenti diversi, affrontando le difficili condizioni invernali norvegesi. Peraltro, si ricorda, una nuova variante del modello offre ora un’autonomia ancora maggiore, la Long range Single motor nel ciclo WLTP è accreditata di 706 km con una sola ricarica.

L'annuncio - come detto - segue di pochi giorni la revisione della strategia del brand che - nonostante le difficoltà registrate nel 2024 - punta a una crescita annua composta delle vendite a clienti finali del 30-35% per il triennio 2025-2027 e un EBITDA rettificato positivo a partire già da quest'anno. A rafforzare queste ambizioni, l'accoglienza ricevuta dagli ultimi prodotti, con la 3 e la 4 che hanno rappresentato il 56% degli ordini nell'ultimo trimestre 2024 (+37,2%), mentre per quest'anno è previsto il lancio di Polestar 5, una coupé grand-tourer a quattro posti, prima auto del brand a utilizzare la tecnologia a 800 volt. Più in là arriverà il suv compatto premium Polestar 7, che sarà prodotto in Europa, rafforzando la rete manifatturiera globale (che già oggi conta impianti in Cina, Sudcorea e Stati Uniti). Peraltro proprio a partire da Polestar 7, l’azienda passerà gradualmente da un approccio multi-piattaforma a un’unica architettura, riducendo complessità, costi e investimenti.

Come ha riconosciuto il ceo Michael Lohscheller, "stiamo costruendo il valore del marchio Polestar: tuttavia, per rendere questo brand innovativo, rispettato ed un'azienda di successo e redditizia, sono necessari cambiamenti significativi. In termini di volumi e risultati finanziari, ci aspettiamo che il 2025 sia l’anno migliore nella storia di Polestar". Il marchio puo' contare - ha sottolineato Daniel Donghui Li, CEO di Geely Holding Group - sul supporto del gruppo cinese "anche per garantire ulteriori finanziamenti in capitale ed emissioni obbligazionarie". Per sostenere le sue ambizioni, il marchio punta a un aumento del 75% degli Space Polestar entro il 2026, con lo sbarco in mercati importanti come quello francese, dove l’inizio delle vendite è previsto quest’anno.

Ma per riportare i conti in attivo Polestar punta anche sulla vendita di crediti di CO2 che dovrebbe vedere nei prossimi anni un aumento della domanda e nel bilancio del brand potrebbe superare i 100 milioni di dollari annui già dal 2025. Per gestire questo processo Polestar ha già creato per quest'anno un pool di CO2 nell'UE insieme a costruttori come Mercedes-AMG, Volvo e Smart.