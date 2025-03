Harley-Davidson annuncia la line-up per l'attesissimo Harley-Davidson Euro Festival 2025, che si terrà dall'8 all'11 maggio nella splendida Port Grimaud, nel Golfo di Saint-Tropez.

Il festival di quest'anno presenterà un mix indimenticabile di artisti di fama mondiale, con i seguenti protagonisti:

• Rag’n’Bone Man – L'artista pluripremiato nonché voce di grande talento dietro successi globali come "Human" e "All You Ever Wanted" salirà sul palco principale sabato 10 maggio.

• Royal Republic – I ribelli svedesi del rock’n’roll porteranno la loro caratteristica miscela di riff ad alto numero di ottani.

• Eagle-Eye Cherry – Il cantautore svedese dietro il successo internazionale "Save Tonight" sarà al centro della scena venerdì 9 maggio.

Durante l'evento non mancherà la leggendaria parata lungo la splendida costa mediterranea composta da migliaia di appassionati di Harley-Davidson che daranno vita ad un vero e proprio custom bike show.