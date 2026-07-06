circle x black
Cerca nel sito
 

Rolls-Royce Phantom Regatta: anteprima a Goodwood

sponsor

Rolls-Royce Phantom Regatta: anteprima a Goodwood
06 luglio 2026 | 17.00
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La personalizzazione raggiunge un nuovo livello con Rolls-Royce Phantom Regatta, una Phantom Extended realizzata in esemplare unico che sarà presentata al Goodwood Festival of Speed 2026. Il progetto nasce per celebrare il fascino delle regate che ogni estate animano il Solent e il porto di Chichester, due tratti di mare strettamente legati alla storia della Casa britannica.

L'esterno della vettura richiama immediatamente il mondo della vela grazie alla carrozzeria bicolore Regatta Blue ed English White, una combinazione che ricorda la linea di galleggiamento degli yacht. Completano il look gli esclusivi cerchi da 22 pollici lucidati, pensati per evocare le superfici metalliche delle imbarcazioni da regata.

Rolls-Royce Phantom Regatta: reparto Bespoke

L'atmosfera nautica prosegue all'interno, dove ogni dettaglio è stato sviluppato dal reparto Bespoke. La parte anteriore dell'abitacolo è rifinita in pelle Navy Blue, mentre quella posteriore adotta la tonalità Grace White, richiamando il contrasto tra il mare e le vele spiegate. Gli inserti in legno Royal Walnut e Black Bolivar trasformano persino i tavolini posteriori in una raffinata reinterpretazione del ponte di uno yacht, frutto di circa 120 ore di lavorazione artigianale.

Tra gli elementi più esclusivi spicca l'opera artistica "Watercolour", dipinta a mano lungo tutta la plancia per riprodurre il movimento delle onde, mentre il celebre Starlight Headliner è stato reinterpretato con 1.307 fibre ottiche, ispirandosi alle correnti marine che circondano l'Isola di Wight. Non manca un dettaglio nascosto: le bocchette dell'aria riportano incise le coordinate geografiche di Goodwood House e della sede Rolls-Royce, un omaggio discreto al luogo in cui questa creazione è nata.

Con Phantom Regatta, Rolls-Royce conferma ancora una volta come il programma Bespoke possa trasformare un'automobile in un'opera d'arte su misura, raccontando una storia attraverso colori, materiali e lavorazioni che vanno ben oltre il concetto tradizionale di lusso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
rolls royce rolls royce phantom regatta goodwood
Vedi anche
Patrimoniale, Marattin a Fratoianni: "Video populista, priorità è abbassare tasse"
Miley Cyrus diventa una Barbie, la cantante: "Un sogno che si avvera" - Video
News to go
Italia regina europea del turismo anche nell'estate 2026
Nato, tutto pronto ad Ankara per il summit - Videonews dal nostro inviato
Il Volo torna in Italia con un tour estivo: "Cantiamo nelle location più belle d'Italia" - Video
News to go
Vertice Nato ad Ankara, i temi sul tavolo
Robert Powell ricorda il suo 'Gesù di Nazareth' con Zeffirelli: "Sul set una truccatrice scoppiò a piangere" - Video
Ultimo a Tor Vergata, Onorato: "Incassi milionari, modello Roma funziona"
Mondiali 2026, il medico: "Sistemi indossabili anti-caldo prevengono crisi" - Video
Viola Come il Mare, la nuova coppia d'oro Chillemi-Diaz: "Tra noi molto rispetto" - Video
Borgonzoni: "Serie italiane non hanno nulla da invidiare ai grandi film, pubblico sempre più affezionato" - Video
"Dalla parte degli ultimi, per sentirmi primo", l'inno di Ultimo chiude la notte dei record - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza