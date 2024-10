Suzuki sarà una delle protagoniste di EICMA 2024.

In occasione della più importante esposizione mondiale dedicata alle due ruote, Suzuki, non solo metterà a disposizione degli organizzatori di EICMA diversi suoi modelli, ma esporrà anche due veicoli esclusivi.

Stessa livrea nera e gialla, così un prototipo della Suzuki GSX-8R Cup e della Swift 8R saranno presenti nello stand del Marchio di Hamamatsu.

La GSX-8R CUP è una versione pensata per la pista. Presentata per la prima volta al Suzuki Motor Fest di Misano lo scorso maggio, sarà esposta non solo ad EICMA ma anche lungo Viale Italia e tra i padiglioni 18 e 22.

Ha una potenza di 83 cavalli a 8.500 giri al minuto e una coppia massima di 78 Nm a 6.800 giri al minuto. Eredita il propulsore bicilindrico frontemarcia da 776 cc presente su altri modelli della gamma Suzuki.

La versione Cup si caratterizza per una serie di componenti che ne esaltano l’anima racing, tra cui le carene in vetro resina con vasca, le pedane regolabili, la luce posteriore da pioggia e lo scarico completo Akrapovic.

Presenti anche gli pneumatici Pirelli Diablo Supercorsa V3 SC1, i tubi freno in treccia e adesivi personalizzati.

Anteprima ad EICMA per la Suzuki Swift 8R

Una versione esclusiva, un esemplare unico della celebre compatta. L’accattivante livrea nera e gialla richiama chiaramente i colori della GSX-8R. Anche la cinque porte giapponese sarà visibile lungo Viale Italia.

Massimo Nalli, Presidente di Suzuki Italia: “Che onore essere scelti da EICMA come loro automobile! EICMA è la vetrina più visibile del mondo moto, frequentata da appassionati, professionisti, operatori. Per l’occasione Swift veste la livrea del prototipo 8R CUP, la Suzuki 8R modificata, preparata per far crescere talenti giovani in pista e far divertire i talenti “giovani dentro”.

Federico Aliverti, direttore Generale di EICMA: “Sono grato e orgoglioso della partnership con Suzuki e mi fa piacere che questo importante Marchio abbia colto le straordinarie opportunità di visibilità che è in grado di offrire il nostro evento espositivo: sono certo che sarà una collaborazione proficua per entrambi”.