Tomasi auto chiude il 2025 con 19.071 vetture vendute (+9%)

17 gennaio 2026 | 10.07
Redazione Adnkronos
Tomasi Auto archivia il 2025 con risultati in forte crescita, consolidando la propria leadership nel mercato italiano dell’usato e del km 0 multimarca. L’azienda ha venduto 19.071 veicoli, in aumento del 9% rispetto al 2024, superando i 300 milioni di euro di fatturato.

Tomasi Auto dispone oggi di cinque showroom come Milano, Roma, Verona, Guidizzolo-Mantova e, da gennaio 2026 anche Parma, con ulteriori aperture previste nei prossimi mesi.

Elemento distintivo del modello Tomasi Auto è il Centro di Ripristino (CDR) di Guidizzolo (MN), attraverso il quale transitano tutti i veicoli in stock prima della messa in vendita. Qui ogni auto è sottoposta a un processo industriale strutturato di controllo e ripristino che garantisce standard elevati di sicurezza e affidabilità.

Il CDR è in grado di certificare circa 700 vetture al mese, assicurando piena trasparenza del processo e una qualità superiore rispetto ai principali competitor. L’impianto rappresenta, nelle parole dell’azienda, una vera e propria “ Fabbrica della Qualità e della Sicurezza”.

