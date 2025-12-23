La tradizione dei Caschi d’Oro 2025 ha visto Toyota al centro della scena all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, in un evento che ha riunito figure di primo piano del motorsport internazionale. In una serata dedicata alle eccellenze sportive, la Casa giapponese ha raccolto due premi che confermano la solidità del progetto sportivo costruito negli ultimi anni.

Il Casco d’Oro alla carriera è stato assegnato a Juha Kankkunen, quattro volte campione del mondo rally e oggi vice team principal del Toyota Gazoo Racing WRT. Un riconoscimento che celebra una stagione di altissimo livello, culminata con la conquista del titolo costruttori nel WRC 2025, quinto successo consecutivo per la squadra. La presenza di Kankkunen ha valorizzato ulteriormente una serata già carica di significato per Toyota, confermando la continuità tra passato e presente in una struttura sportiva in costante crescita.

Toyota GR Yaris Rally Cup: la crescita dei giovani talenti

Il secondo premio, il Casco d’Oro 2025 per la GR Yaris Rally Cup, consacra il monomarca di Toyota Gazoo Racing Italy come uno dei progetti più efficaci nella valorizzazione dei giovani piloti. In cinque stagioni sono arrivati quattro riconoscimenti, risultato che testimonia la solidità del percorso formativo costruito dal reparto corse di Toyota Motor Italia.

L’ultima edizione della serie ha messo in luce figure promosse verso programmi di maggiore rilievo. Tra queste spicca Thomas Paperini, campione della GR Yaris Rally Cup 2024, che ha ricevuto il volante della Toyota GR Yaris Rally2 con supporto ufficiale Pirelli nel Campionato Italiano Assoluto Rally 2025. Accanto a lui, Giovanni Dello Russo, primo nella classifica Under 25 del 2024, ha potuto affrontare una sessione formativa sulla vettura WRC2, esperienza fondamentale per la sua crescita e per le future opportunità nel panorama rallystico.