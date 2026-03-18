La nuova Triumph Daytona 660 MY26 segna un passo avanti deciso nel segmento delle sportive di media cilindrata, grazie a un pacchetto di aggiornamenti mirati che ne esaltano carattere, dinamica e piacere di guida. Il progetto evolve senza tradire l’identità del modello, mantenendo un equilibrio tra sportività e fruibilità quotidiana.c

Tra gli interventi più rilevanti spicca l’introduzione della forcella Showa regolabile, affiancata dal Triumph Shift Assist ora incluso di serie e da una nuova dotazione di pneumatici Metzeler M9 RR, più performanti in termini di grip e precisione. A questi si aggiungono dettagli raffinati come il pedale freno in alluminio anodizzato e tre nuove livree che accentuano il carattere dinamico della moto.

Il cuore della Triumph Daytona 660 resta il tre cilindri da 660 cc, capace di erogare 95 CV a 11.250 giri/min e 69 Nm a 8.250 giri/min. La spinta è sempre disponibile e ben distribuita lungo l’arco di utilizzo, con una risposta lineare favorita dal sistema ride-by-wire. Il risultato è una moto intuitiva ma capace di regalare sensazioni decise, anche nella guida più sportiva.

Il cambio a sei rapporti beneficia della presenza del quickshifter bidirezionale, mentre la frizione assistita e antisaltellamento contribuisce a una guida più fluida e meno affaticante. L’elettronica prevede tre modalità di guida, Sport, Road e Rain, che modulano risposta del motore e controllo di trazione in base alle condizioni.

Triumph Daytona 660 MY26: ciclistica evoluta e controllo totale

L’aggiornamento più significativo riguarda la ciclistica. La nuova forcella Showa Big Piston da 41 mm, completamente regolabile in compressione ed estensione, permette una taratura più precisa in base allo stile di guida. Al posteriore, l’ammortizzatore regolabile nel precarico completa un assetto pensato per aumentare feeling e stabilità.

La frenata è affidata a pinze radiali a quattro pistoncini con dischi anteriori da 310 mm, supportate da ABS Continental per garantire sicurezza e modulabilità. I nuovi pneumatici Metzeler M9 RR Supersport migliorano ulteriormente l’aderenza, mentre i cerchi in alluminio da 17 pollici contribuiscono a una maggiore agilità nei cambi di direzione.

Anche l’ergonomia è stata rivista per offrire un miglior compromesso tra comfort e controllo. La posizione di guida resta sportiva ma meno affaticante, con un’altezza sella di 810 mm e la possibilità di optare per una versione ribassata.

La Triumph Daytona 660 MY26 sarà disponibile da aprile 2026, con un prezzo di partenza fissato a 9.995 euro.