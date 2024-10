Il nuovo Triumph Tiger Sport 800 e un crossover che nasce per entusiasmare.

Adatto soprattutto ai lunghi viaggi, ha una personalità forte e un cuore nuovo, potente e performante. Il nuovo Triumph Tiger Sport 800 ha una dotazione full.

Un nuovissimo motore tre cilindri ad alte prestazioni da 800 cc. Sprigiona una potenza massima di 115 cavalli a 10.750 giri al minuto per una coppia di 84 Nm a 8.500 giri al minuto. Il 90% della coppia massima è disponibile ai medi regimi.

Agile, sorprendentemente confortevole, Tiger Sport 800 ha un peso in ordine di marcia di 214 kg.

Come da tradizione del Marchio inglese, particolarmente curata la dotazione. Nei viaggi più lunghi, il Triumph Shift Assist e il Cruise Control si rivelano indispensabili per elevare il confort di guida ai massimi livelli, l’ABS e il Traction Control con funzione Cornering rappresentano una ulteriore dimostrazione di quanto questa moto sia stata concepita anche per divertire.

Nella ricca dotazione di serie figurano anche i gruppi ottici a LED, il quadro strumenti LCD e TFT multifunzione con navigazione turn-by-turn e il sistema Bluetooth.

Triumph Tiger Sport 800, accessori e personalizzazione

Lunga la lista degli accessori che consentono di personalizzarla, sia sotto il profilo estetico, che tecnico. Oltre 40 accessori originali tra cui figura lo scarico Akrapovic con rivestimento in titanio e parte terminale in fibra di carbonio.

Presenti come optional anche una serie completa di bagagli e borse perfettamente integrati nel design della moto.

Steve Sargent, Chief Product Officer di Triumph Motorcycles, ha dichiarato: “Il nostro obiettivo era quello di far sì che ciascun motociclista sulla Tiger Sport 800 possa sentirsi in completo controllo della moto, grazie a tecnologie come l’acceleratore ride-by-wire, ABS ottimizzato in curva e Traction Control, oltre a tre modalità di guida pensate per offrire prestazioni ottimali. Grazie a Triumph Shift Assist e Cruise Control, alla Tiger Sport 800 viene assicurato tutto ciò di cui ciascun pilota ha bisogno per una guida immediatamente gratificante e confortevole”.